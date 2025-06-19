常吃2種魚竟然傷腦！醫示警4大重金屬日常地雷　喝水也可能中招

▲鮪魚是不少人喜歡食用的魚類。（圖／達志示意圖）

生活中心／綜合報導

「重金屬污染」日常生活中無處不在，神經系統也可能在不知不覺中被毒害。醫師謝炳賢指出，研究顯示高達87%的人體內存在不同程度的重金屬殘留。他盤點常見的4種重金屬，也提醒民眾減少食用高汞魚類，包括鮪魚、鯊魚等大型深海魚類，還有砷可能通過飲用水進入人體。

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢在臉書發文指出，鉛是常見的神經毒性重金屬之一，「它就像一個偽裝高手，可以取代鈣離子進入神經細胞，從而干擾神經訊號傳導！」鉛對兒童的危害更甚於成人，根據研究，兒童血液中鉛含量每增加10微克/分升，智商可能平均下降4至5分，且這種損傷可能是永久性的。至於成人，慢性鉛中毒則可能導致手腳麻木和肌肉無力等周邊神經病變症狀。

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汞則被謝炳賢形容為「神經傳導的精準破壞者」。他指出，汞能穿透血腦屏障並在大腦蓄積，每天食用高汞魚類可能使大腦中的汞含量達一般人的5至10倍，汞主要攻擊大腦皮質和小腦，進而引發視覺聽覺障礙、協調能力下降和認知功能衰退等問題。最可怕的是，汞會與神經元中的硫氫基結合，破壞蛋白質結構，使神經細胞逐漸死亡，這種損傷往往是不可逆的。

砷作為「靜默攻擊者」也不可忽視。謝炳賢表示，砷是最容易被忽視的神經毒素之一，尤其是通過飲用水進入人體的無機砷。他說，長期飲用砷污染的水可能導致周邊神經病變，表現在手腳麻木、刺痛感及感覺異常等，甚至增加帕金森氏症及阿茲海默症等神經退行性疾病的風險。

另外，鎘主要通過香菸煙霧、工業污染和某些食物進入人體，它會在腎臟和肝臟中蓄積。謝炳賢說明，鎘能干擾神經細胞中的鈣信號通路，進而影響學習記憶功能及情緒穩定，而孕婦體內的鎘可以通過胎盤進入胎兒體內，直接影響胎兒大腦發育，統計數據顯示，母體鎘暴露每增加一個單位，嬰兒出生後神經發育異常的風險增加約20%。

如何降低重金屬對神經系統的傷害？謝炳賢建議民眾減少食用大型深海魚類（如鮪魚、鯊魚）的頻率、使用淨水器確保水質安全、戒菸並多攝取富含抗氧化物質的食物。他提醒，若懷疑有重金屬暴露史且出現不明原因的神經症狀，應儘早就醫檢查，以便進行預防和早期干預。