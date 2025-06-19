提早10年看出失智！「走路4姿勢」是警訊　麥得飲食降53%風險

▲心臟外科名醫林芳郁。（圖／翻攝自台大醫院官網）

生活中心／綜合報導

國內心臟外科權威林芳郁罹患失智症，引發各界關注。過去有研究發現，患者在確診10年前，可以從走路看出徵兆，包括一直拖著走、晃著走、跛腳走或碎步走。另外，營養師推薦「麥得飲食」可以活化大腦，數據甚至顯示能減少53%罹患阿茲海默症的風險。

胸腔暨重症專科醫師黃軒曾經分享一篇發表於醫學期刊《刺胳針》的研究，內容提及在老年人中，肢體動作功能，例如走路的步伐型態，會呈現衰退趨勢，而這些肢體動作功能的問題，出現比認知障礙早長達10年之久，「老人家走路的步態有所改變，這其實有可能就是他們失智疾病開始的信號！可能預示著其關節系統、肌肉組織、神經系統出現病變。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲醫師提醒要注意家裡長者的走路姿勢。（示意圖／CFP）

黃軒指出，老人如果出現以下4種走路步態改變，可能失智前兆，務必及早就醫。首先是「一直拖著走」，特點是腳抬不起來，腳上似乎被地心引力吸住，這種步態在臨床上的典型代表是正常腦壓的腦積水，這可能源自大腦自然老化、腦出血或感染等，並可能伴隨記憶力減退和排尿障礙（例如尿頻、失禁或排尿困難）。

第二是「一直晃著走」，走路就好像喝醉了，總是搖搖晃晃地在抓平衡點，走不到一條直線上。黃軒表示，這種步態可能懷疑腦出血、腦梗塞、腦腫瘤，尤其是小腦病變等。第三是「一直跛著走」，老人家可能只有墊一隻腳在走路，那是因為他的一條腿正常，而另一條腿可能有神經或肌肉功能障礙，無法一起行動，這種情況多見於坐骨神經痛、椎間盤狹窄、下肢血管堵塞、骨關節炎或單側腦血管疾病等。

第四是「一直碎著走」，黃軒說明，這些人走路的姿勢是小碎步且快速，腳掌會擦著地走，身體僵硬，並向前傾，似乎無法及時停住或轉彎，走路的姿勢讓人感覺馬上要撲倒在地，出現這種走路姿態可能是巴金森氏症，以及一些中樞神經系統的退化疾病，這些通常在中老年人中很早就會被觀察到。

另外，國泰醫院官網資料顯示，芝加哥Rush大學醫學院營養流行病學家 Morris觀察相關研究發現，嚴格執行「麥得飲食」，可以減少53%罹患阿茲海默症風險。

什麼是「麥得飲食」？根據營養師高敏敏說明，麥得飲食又稱心智飲食，是地中海飲食加上得舒飲食，以多吃原型食物、少吃加工食品為主，能幫助控制血壓、降低罹患心血管疾病、維持大腦健康、改善認知功能、減緩阿茲海默症等疾病。

▲高敏敏說明麥得飲食。（圖／取自高敏敏臉書）

她進一步指出，建議可以多補充10大健腦食物，像是深色蔬菜，花椰菜、菠菜等；各色蔬菜包括茄子、胡蘿蔔、彩椒；堅果每天1湯匙；莓果類則以藍莓為佳，一周至少吃2次；豆製品一周至少吃3次，以非油炸如豆腐、豆漿為主；全穀雜糧類，每天至少3份，燕麥、全麥麵包等；雞肉一周至少吃2次；魚類一周至少吃1次；橄欖油每日30c.c或料理多用植物油；每天一小杯紅酒。

她也提醒要避開5大傷腦食物，像是奶油或人造奶油、起司、紅肉、加工肉類、油炸、速食，「麥得飲食非常不鼓勵油炸類食物，尤其是隨處可見的速食餐廳，應該限制在一周少於1次。」另外，還有糕點和甜點，像是冰淇淋、餅乾、蛋糕、甜甜圈或糖果等零食，要盡量少吃。