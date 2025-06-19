「從小習慣」胃癌風險高97%　醫：這最讓我震撼

▲醫師說，我們從小就習慣吃鹹，醃漬物、鹽魚，沾醬都是家常滋味，但這些「習慣」很可能正一點一滴傷害胃。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

基因醫師張家銘提醒，水果多一點，鹽少一點，胃癌就會少一點，「而最讓我震撼的是鹽的部分」；研究指出，吃鹽最多的人胃癌風險竟然高出97%，我們從小就習慣吃鹹，但這些習慣很可能正一點一滴傷害著我們的胃。

張家銘在臉書說，我們常說吃是人生大事，三餐不只是為了填飽肚子，更是每天跟健康打交道的時刻；身為一位基因醫師，經常在診間看見這樣的畫面，有人剛被診斷出胃癌，一臉錯愕詢問，「我平常吃得也不差啊，怎麼會這樣？」

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張家銘表示，其實有時候問題就在我們最習慣、最沒察覺的地方，那一點點過鹹的味道，那些我們以為只是「家常」的小菜。

張家銘指出，一篇2025年發表在期刊《Epidemiologic Reviews》的研究，提醒我們亞洲人一個看似簡單但影響巨大的事實，多吃水果少吃鹽，胃癌風險真的可以降下來。

▼研究顯示，吃水果吃得多的人，得到胃癌的機率比吃得少的人低了11%。（達志／示意圖）



「一顆水果，可能是守住健康的一張王牌。」張家銘提到，這份研究整合亞洲地區30篇前瞻性研究，涵蓋超過427萬人，是真正的大數據，結果非常清楚，吃水果吃得多的人，得到胃癌的機率比吃得少的人低了11%，「我們不是在講流行語或保健迷思，這是真真切切的數據。」

張家銘說，為什麼水果這麼厲害？因為它們富含維他命C、多酚類和各種天然抗氧化物，能幫助身體清除致癌物，尤其是對抗像幽門螺旋桿菌這種會破壞胃黏膜的壞菌；這些好成分還能中和飲食中可能產生的亞硝胺，這些東西可是胃癌的幫凶。

張家銘表示，從診間的角度看，水果就像是一把柔軟卻堅固的盾牌，默默守護著我們的胃；而鹽吃太多是一條不知不覺走進的危險路，「而最讓我震撼的是鹽的部分，這份研究指出，吃鹽最多的人胃癌的風險竟然高出97%，將近2倍的風險，這不是危言聳聽，是實實在在的統計結果。」

張家銘指出，我們從小就習慣吃鹹，醃漬物、鹽魚、沾醬都是家常滋味，但這些「習慣」，很可能正一點一滴傷害著我們的胃。

▼研究指出，吃鹽最多的人，胃癌的風險竟然高出97%。（達志／示意圖）



張家銘提醒，鹽會破壞胃黏膜，讓黏膜變得脆弱、發炎，還會讓胃裡的細胞更容易受到致癌物攻擊，這樣的長期傷害不是馬上會有感覺，而是日積月累，等感覺到的時候，往往已經太晚。

張家銘提到，所以減鹽這件事，不是要您放棄味道，而是學會「用香料代替鹽」、「吃原味，吃自然」，讓健康跟美味可以共存，健康不是一瞬間轉變，而是每一餐的選擇。

張家銘寫道，說到底飲食從來不是醫學的冷冰冰課題，而是關於每一個家庭的溫度，我們吃的是家人的關心、是生活的記憶、是文化的味道，但也正因為這些味道刻在我們心裡，更需要我們用新的眼光去看待它。

張家銘認為，是不是可以試著每天多放一點水果在便當裡？是不是可以慢慢少加一點鹽，不那麼依賴沾醬來下飯？一點點改變，就可能是給自己一個不一樣的未來；胃癌不是命運，而是選擇的結果，讓我們一起從今天的餐桌開始，慢慢把鹽減下來，把果香加上去，這不只是為了自己，更是為了愛我們的每一個人。