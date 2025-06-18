母女雪隧下車互毆　醫揭4關鍵影響情緒：行駛長隧道易引發不適

▲一對母女在國5雪隧內避車彎處爭吵開打。（圖／記者游芳男翻攝）

記者趙于婷／台北報導

國5雪山隧道16日下午3時50分許，有一對母女下車在避車彎處打架，引發關注。對此，精神科醫師指出，研究發現長達10公里以上的隧道，尤其在車流密度大時，駕駛人焦慮、緊張與攻擊性情緒會顯著升高，這和「單調的視覺刺激、時間感失調、幽閉空間與不確定感、身體姿勢固定」等4關鍵影響有關。

開業精神科醫師楊聰財指出，以專業角度分析，雪隧全長12.9公里，確實容易對駕駛人造成一定程度的心理與生理壓力，如長時間穿越結構類似、顏色與燈光幾乎一致的隧道，會導致「感官疲乏」，進而產生煩躁與注意力下降現象；在沒有窗景、無法直觀看見前方遠景的封閉空間內，人對時間的判斷容易失真，會感覺比實際時間更久。

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若遇上塞車會明顯加劇不適，即使雪隧通風設備良好，但駕駛人心理上會感覺「被困在黑暗長管中」，導致壓力感與不安全感加倍。楊聰財說，在雪隧內時間與行程延誤的不確定感，會讓人不知道何時能脫困，造成駕駛人心理焦躁，進而產生負面情緒，甚至激怒乘客、導致家庭或親子衝突。

楊聰財建議，民眾可在進入隧道前先告訴自己，「這是一段固定時間的過程」，使用專念和正念語句幫自己穩定情緒，開車時注視前車尾燈的節奏，搭配隧道燈光變化，若遇到塞車、車輛靜止時，可進行腹式呼吸，每次吸氣4秒、吐氣6秒，幫助安定自律神經。

而在車內播放音樂上，建議選擇輕柔、不急促的音樂，例如輕音樂、爵士或古典，避免搖滾或節奏過快曲風。另外，車上也可準備水或口香糖，透過喝水或咀嚼口香糖等小動作分散焦慮和轉移注意力。