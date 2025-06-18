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每年逾萬人肝病死亡　國健署示警「避免5件事」防感染

▲▼肝,肝臟。（圖／達志示意圖）

▲台灣每年因逾萬人慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

台灣每年逾萬人因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡，醫界也不斷呼籲，自身或親友是否罹患B、C型肝炎有所疑慮，要主動接受檢查。另國健署也提醒，B、C肝的傳染途徑皆為血液或體液傳染，因此日常要避免「不安全的針具注射、不必要的輸血、高風險性行為、穿耳洞和刺青工作要徹底清潔、避免與他人共用針具、刮鬍刀、牙刷及指甲剪等物品」。

B型肝炎是國內感染人數最多的病毒性肝炎，其次為C型肝炎，兩者都是造成國人慢性肝病與肝癌死亡的主要原因。根據統計，每年約13,000人因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡，肝癌更是高居國人癌症死因第二位，主因就是大部分肝病並沒有明顯症狀，民眾沒有警覺常有延誤就醫，導致治療效果不佳。

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國健署慢性疾病防治組組長吳建遠指出，為防治肝病並達成2025年消除C肝目標，目前已推動45至79歲民眾（原住民提前至40歲）終身一次免費B、C型肝炎篩檢，已有近7成民眾完成檢查，並預計擴大補助至民國75年前出生（含）之未接種B肝疫苗者。

吳建遠說，目前B、C型肝炎篩檢已普及全國超過6,000家醫療院所（成人預防保健服務醫事機構）可提供45至79歲民眾（原住民提前至40歲）終身一次B、C型肝炎篩檢服務，且抽血檢驗B、C型肝炎，免空腹，只要經查詢符合國健署終身一次免費篩檢資格，即可接受檢查。

篩檢結果如發現C肝抗體陽性，醫療院所會主動轉介或協助民眾檢驗HCV RNA病毒量，進一步確認是否為C型肝炎患者須接受藥物治療，而目前C肝藥物近20萬元是由中央健康保險署全額給付，且治癒率高達近99%。

吳建遠提醒，在日常生活中，民眾應提高防範意識，避免接觸B、C肝的危險因子，如不安全的針具注射、不必要的輸血及高風險性行為等，此外，進行穿耳洞、刺青等行為時，務必徹底清潔及滅菌工具，並養成良好的個人衛生習慣，避免與他人共用針具、刮鬍刀、牙刷及指甲剪等物品。

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關鍵字： 肝病 B肝 C肝 肝硬化

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