年輕人手腳冰冷小心「陽痿」　研究：風險提高40%

▲國內研究發現年輕男性若有手腳冰冷的問題，發生陽痿的風險較高。（圖／記者洪巧藍攝）

記者邱俊吉／台北報導

許多女性苦於手腳冰冷，不少男性也有此體質，而國內針對年輕族群的最新研究更發現，相較於一般男性，若手腳冰冷，有較高機率出現勃起功能障礙，風險增約40%，原因則可能與交感神經過度活躍有關，提醒如年紀不大已有手腳發冷問題，可透過培養運動習慣、學習放鬆技巧等改善，有助避免不舉困擾。

此研究由台北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科主治醫師程威銘與張哲睿等共同進行，他表示，手腳冰冷並非西醫正式診斷，而是民眾主觀感受的描述，在韓國、日本等地也有類似說法；關於研究靈感，他說，韓國曾探討手腳冰冷與糖尿病等慢性病的關係，他好奇是否也與性功能障礙有關，故著手調查。

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程威銘說明，這項研究招募性活躍的台灣男性，年齡介於20至40歲，透過線上問卷收集一般資料、共病情形、過去6個月對於手腳溫度的主觀感受等，同時使用簡化版國際勃起功能指數（IIEF-5）評估勃起功能；結果顯示，受試者有54.2%勃起功能評估得分較低，27.9%自覺手腳冰冷，而在手腳冰冷男性中，年齡、體重普遍較輕，較少罹患糖尿病，陽痿、失眠的盛行率則較高。

此外，程威銘說，若排除其他可能導致不舉的危險因子，仍可發現手腳冰冷和勃起障礙密切相關，只要有手腳冰冷的困擾，發生陽痿的機率就比手腳溫度正常者高出41%左右。

程威銘解釋，雖然手腳冰冷者整體健康不差，較少有糖尿病或心血管疾病等慢性病，理論上應該相對不易出現性功能問題，但可能是交感神經較為亢奮，血管較易收縮，進而導致末梢循環不佳，也影響陰莖的充血功能。

針對手腳冰冷的改善，程威銘提供幾個簡易方法，例如避免久坐、多做有氧運動如快走或慢跑、學習呼吸放鬆技巧以適度紓壓等，他並以自己學習呼吸放鬆的心得為例，認為透過呼吸確實可舒緩緊繃肌肉，也能降低交感神經興奮，進而提升末梢循環。

至於喝酒可否降低交感神經興奮，程威銘則說，少量紅酒、白酒可短暫促進血液循環，但不建議過度依賴，尤其亞洲人酒精代謝能力較差，若酗酒，不僅無助性功能，反而可能容易發生危險性行為，提醒民眾「酒精只是選項之一，但絕對不是良策」。

程威銘表示，根據文獻，約3成男性自述有手腳冰冷問題，如合併性功能困擾，建議可從生活型態著手調整，若狀況未改善，即應尋求專業醫師評估。