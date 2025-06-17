國內增3起瘧疾「非洲返國發病」釀重症　6年首見境外移入群聚

▲林詠青說明瘧疾個案與預防衛教。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

赴非洲旅遊注意！疾病管制署今（17）日公布，國內新增3例境外移入瘧疾病例，為年齡介於40多歲至50多歲本國籍男性，4月下旬至5月下旬期間分別具貝南、肯亞旅遊史，5月底至6月初發病，6月中就醫，經診斷3人均為惡性瘧重症個案，仍在住院治療中；其中兩人同行前往肯亞，為6年來首起境外移入瘧疾群聚。

疾管署防疫醫師林詠青指出，2例同行者為北部40多歲男、50多歲男，5月中下旬於肯亞自助旅遊，沒有使用瘧疾預防用藥。返國後於6月初出現頭痛、自覺發燒、全身不適、無力等症狀未就醫，6月中旬因嗜睡等症狀就醫住院，檢驗血小板偏低、肝功能異常，因為非洲旅遊史通報瘧疾，檢驗確診為惡性瘧併發重症。

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林詠青表示，其中40多歲男身上帶瘧原蟲較高，曾住加護病房，50多歲男則於一般病房持續住院治療，經過抗瘧藥物治療皆有改善，原住加護病房者已轉入一般病房。

另1例為北部40多歲男，林詠青指出，個案4月下旬到5月下旬至西非貝南共和國出差，行前有購買瘧疾預防藥物，因個案意識尚未恢復，是否服用尚待確認。5月底返台後陸續出現發燒、肌肉痠痛、畏寒等症狀，6月初曾兩度至診所就醫開立症狀緩解藥物，持續沒改善，6月中旬因發燒畏寒至急診，當時醫師建議住院，但他拒絕住院。

林詠青說，個案後續於6月13日因發燒、腹瀉、嘔吐再至醫院急診，因為非洲旅遊史通報瘧疾，檢驗瘧疾確診，因為血小板偏低、肝功能異常嚴重、瘧原蟲比例高，收治加護病房，使用抗瘧疾針劑治療，意識狀態尚未恢復，腎功能異常需洗腎，治療後病況仍嚴重，目前昏迷插管尚未脫離險境。

疾管署監測資料顯示，今年截至6月16日累計11例境外移入個案，為近19年（2007-2025年）同期最高，年齡介於20多歲至60多歲，感染國家分別為肯亞3例、獅子山及索羅門群島各2例、坦尚尼亞、馬達加斯加、貝南及中非多國各1例，其中10例感染惡性瘧，1例感染間日瘧。近19年（2007-2025）累計198例確定病例，均為境外移入，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。

▲出遊非洲預防虐疾衛教。（圖／疾管署）



疾管署提醒，暑假旅遊旺季將至，規劃前往瘧疾高風險地區的背包客、探索型旅行愛好者、旅行業者（含領隊導遊）及商務人士，務必落實以下防疫措施：

一、行程規劃階段即查詢當地疫情：建議旅客在規劃行程時，即同步查閱疾管署「國際旅遊處方箋」網站（https://gov.tw/Ubs），了解目的地是否為瘧疾等傳染病流行地區，及所需事先接種之疫苗與建議準備之藥物。

二、出發前至少一個月就醫諮詢：建議民眾於出發前4至6周，前往旅遊醫學門診接受評估與諮詢，依據個人健康狀況與目的地特性，接種疫苗及領取瘧疾預防藥物。

三、預防藥物須依指示正確服用：瘧疾預防藥物須於出發前、旅途中與返國後依照醫師指示準時服用。不可自行停藥或間斷服用，以避免影響保護效果，或導致瘧原蟲產生抗藥性。

四、旅遊期間採取防蚊措施：穿著淺色長袖長褲，使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，儘量安排住在有蚊帳等防蚊設備的房舍。

五、返抵國門時如出現發燒、頭痛、倦怠等症狀，請主動洽機場檢疫人員評估及衛教。返國後如有身體不適，也應儘速就醫，並主動向醫師說明旅遊史、接觸史及症狀，以利早期診斷與治療。