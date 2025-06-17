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新冠增38死創新高！20多歲男發病2周亡「今年最年輕」

▲▼疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情略降但死亡人數卻持續上升！疾病管制署今（17）日公布上周新冠就診6.7萬人次，比上周下降6.2%，疫情確實已過高峰，不過上周仍新增144例重症與38例死亡病例，單周死亡創今年新高。值得注意的是，其中還有一例年僅20歲多男性，為今年最年輕死亡。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，國內新冠肺炎疫情略降，仍處相對高點，第24周（6/8-6/14）新冠門急診就診計66,951人次，較前一周下降6.2%，惟併發重症數仍多，仍須觀察後續疫情變化；6/10-6/16新增144例新冠併發重症本土病例及38例本土死亡病例。

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疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案最年輕為20多歲男性，沒有特殊病史，僅自述小時候曾經腦膜炎，2022年曾經接種3劑新冠，後續JN.1疫苗沒有接種。個案於5月下旬間歇性發燒嘔吐，曾至診所就醫但症狀沒改善，5月底就醫住院後出現肢體無力、嗜睡，懷疑有中樞神經感染，後續收治加護病房給予抗生素、抗病毒藥物。

林詠青指出，個案後續住院期間確認新冠檢驗陽性，腦部影像學有腦炎，住院期間積極治療，仍發生腎功能異常、凝血功能異常，多重器官衰竭，發病後兩周仍於6月上旬過世，主要死因是新冠病毒感染併發休克、腎衰竭、腦炎。

今年新冠併發重症本土病例累計874例，其中144例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達8成以上，國內目前主流變異株為NB.1.8.1。

疾管署副署長羅一鈞表示，新冠疫情已在上上周達最高峰，目前疫情預估會持續下降，流行期會持續到8月初。而整個流行期間從5月25日到8月2日，預估人數約42萬，目前沒有上修或下修。

疾病管制署提醒民眾不可掉以輕心，出入醫療照護機構、搭乘大眾運輸、至人潮擁擠室內場所，建議自主佩戴口罩；如有生病建議儘量在家休息，避免不必要的外出，外出時記得佩戴口罩，另具重症風險因子的民眾如出現疑似症狀應儘速就醫，以利醫師及早診治並開立抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡之風險。

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關鍵字： 新冠肺炎 疫情 死亡人數 疫苗接種率 防疫提醒

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