澳研究：「性愛」能提升睡眠品質、效率更高

在快節奏與壓力並行的現代生活中,睡眠品質成為維持身心健康的重要指標。除了常見的飲食、運動與作息調整,是否有其他更「親密」的方法能夠改善睡眠?一項來自澳洲中央昆士蘭大學的最新研究,為這個長久以來的問題提供了科學的初步解答。

這項名為《Sleep on it: A pilot study exploring the impact of sexual activity on sleep outcomes in cohabiting couples》的試點研究,近期發表於《睡眠健康:國家睡眠基金會雜誌》,是首度以客觀睡眠測量工具(如穿戴式裝置)來探討性行為對睡眠影響的研究。

研究對象為14對健康同居伴侶,連續11晚中輪流經歷三種不同的睡前情境:

無性行為的正常睡前準備;

單獨自慰;

與伴侶進行性生活。

主要發現:

睡後清醒時間顯著減少

無性行為夜晚平均醒來時間為22.9分鐘;

單獨自慰或伴侶性愛後減少至16.2至16.3分鐘。

睡眠效率提升

性愛前後比較,效率從91.5%提高到93.4%,代表在床上時間有更高比例用於實際睡眠。

次日精神與動力明顯改善

與伴侶性愛的夜晚之後,參與者在精神狀態與日間動力表現上更好。

入睡時間無顯著改變

三種情境中入睡時間皆在13–16分鐘之間,屬理想睡眠範圍,但未觀察到性愛能顯著加速入睡。

伴侶共眠促進REM同步

無論是否進行性行為,只要與伴侶共眠,REM(快速動眼期)睡眠階段同步時間會變長,顯示親密感與生理節律有協同效應。

背後機轉:催產素、催乳素與皮質醇的交互作用

研究團隊推測,性活動後分泌的催產素(愛的荷爾蒙)與催乳素,具有鎮靜與放鬆的功能,並可抑制壓力荷爾蒙皮質醇的分泌,進而促進更安穩的睡眠。先前研究亦指出,這些激素與情緒調節、血壓穩定及生活品質密切相關。

科學提醒:親密行為非萬靈丹,需視個人與關係狀態調整

儘管研究結果樂觀,但仍屬於小規模試點性研究,需更多大規模與多樣族群的研究驗證。研究也未特別探討睡前性行為對失眠者或身心壓力較高族群的效果差異,建議讀者應視自身情況與伴侶關係健康程度,做出合適選擇。

