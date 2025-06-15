台大院長喊不擔心健保斷頭　是否釀「醫療人球」需觀察到年底

▲台大醫院院長吳明賢。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保今年全面實施個別醫院總額新制，醫療服務申報超出一定量會遭「斷頭」不予給付，台北區於本月底將進行首次結算，北榮評估可能會遭輕微「斷頭」。台大醫院院長吳明賢今（15）日受訪直言「不擔心斷頭」，因為今年健保總額史上最高，台大醫院即使斷頭，整體營收也不會比去年差。而各界最擔心的醫療人球，目前尚未發生，但是依照國外經驗，還需觀察到年底。

健保總額今年實施新制「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，讓各個醫院都有個別總額，先保障醫院收入不低於今年，未超額部分每點1元，另保障急重症、居家醫療、偏鄉醫療等剛性需求後，超額申報點數分階段打折給付，到最後才是「斷頭」，藉此讓總額合理成長管理，也促使大醫院門診減量。

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個別醫院總額除了台北區第二季實施，全台各區都是第一季就上路，其中台中榮總第一季盈餘減少達3億點，引發醫界議論；而台北榮總院長陳威明昨日透露，北榮目前醫療申報量有超過，可能會輕微斷頭，但還是可控範圍，營運上沒有問題。

吳明賢今日出席台大金山分院院長蔡兆勳的「生死兩相安：學會與臨終病人說再見」新書分享會，會後受訪被問及個別醫院總額斷頭問題，吳明賢直言自己不太擔心這件事情，因為今年健保總額增加很多，即使斷頭也不會比去年差，反而是應該關注是否出現如國外面臨的醫療人球問題。

▲台大金山分院院長蔡兆勳「生死兩相安：學會與臨終病人說再見」新書分享會。（圖／記者洪巧藍攝）

吳明賢分析，台北區目前觀察並沒有出現醫療人球，不過還是要觀察到最後一季情況才清楚，根據國外經驗，人球問題都是最後結算時才會出現，因此除6月底首季結算為一重點，另一個重點則是年底，屆時才會比較準確。

至於台大醫院首季醫療申報情況，吳明賢指出，不管是過往的「攤扣」或者現在的「斷頭」，都是因為總額不足，過往台大攤扣一年虧損甚至達到20億元。而今年健保總額高，台北區成長更是各區最多，不管是用哪個制度，台大都可以達標，情況相對樂觀。

吳明賢喊話希望健保總額挹注「不要曇花一現」，尤其台灣進入超高齡社會，65歲以上族群醫療需求大幅增加，但是醫療供給面包含人力、資源等卻沒有成長，反而是減少，這才是台灣比較大的問題。