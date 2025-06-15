側躺玩手機「會變醜」！醫曝近視加深是最輕後果　長期恐讓人眼盲

▲側躺在床上滑手機會對眼睛壓迫力大，容易導致視力偏差，也會使眼睛供血不足，影響日常生活。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

文／CTWANT

人在側臥玩手機的時候，兩個眼睛看手機的距離是不一樣的。大陸華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院眼屈光中心主任醫師李新宇表示，側臥下方那隻眼睛可能離手機更近，更易導致疲勞、眼睫狀肌痙攣，進而近視發展更快。多項研究顯示，長時間側躺看手機，健康會受到以下不同程度的傷害，還會讓人變醜。

1、易導致「眼盲症」：

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《新英格蘭醫學雜誌》曾刊文稱，在黑暗的環境中看手機，兩眼視覺細胞中的光敏色素會不同程度地褪去，導致「智慧型手機眼盲症」，可能引發眼睛乾澀、視物模糊、暫時性失明。

2、引發炎症：

躺著玩手機時，因血液集中到眼部，導致根部結膜血管輕度充血，易引發慢性結膜炎。

3、誘發斜視：

近距離看東西時，雙眼需盡量向中間轉移，也就是俗稱的「鬥雞眼」。長時間看近處，「鬥雞眼」時間過長，眼球外側肌肉就會疲勞，導致「共同性內斜視」。

4、傷腰頸：

半靠床頭、側臥看手機會對頸椎、腰椎造成很大壓力，日積月累可引發手麻、脖子僵硬、腰酸背疼、頭暈以及脊椎疾病。

5、加速眼袋產生：

用眼過度，眼周的肌肉易疲勞，影響眼部血液循環，眼眶周圍脂肪肌肉及筋膜鬆弛，脂肪下墜、凸出而形成眼袋。

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