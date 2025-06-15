雞蛋NG吃法！　醫：「壞東西」大幅上升

▲許多人很愛吃煎蛋。（達志／示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

營養功能醫學專家劉博仁醫師提醒，如果你膽固醇偏高，一天一顆雞蛋沒問題，「但拜託別再用油煎或炸的方式啦」；根據研究，煎蛋裡面的「氧化膽固醇」會大幅上升，這種壞東西會讓血管發炎、變硬，是心血管疾病的風險因子。

劉博仁在臉書說，門診時常聽到病人這樣詢問，「醫師，我膽固醇有點高，還可以每天吃雞蛋嗎？我早餐最喜歡來顆煎蛋耶～」

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劉博仁表示，其實一天吃一顆雞蛋OK 沒問題，但拜託別再用油煎或炸的方式啦，煎蛋真的比較不健康？有研究證實喔！一篇研究由巴西聖保羅的學者做的，他們把雞蛋拿來「水煮」和「油煎」，然後放著觀察裡面的膽固醇會變怎樣。

▼醫師說，水煮蛋對身體比較友善。（達志／示意圖）



劉博仁指出，研究結果發現，煎蛋裡面的「氧化膽固醇」會大幅上升，這種壞東西會讓血管發炎、變硬，是心血管疾病的風險因子，而且加熱越久、溫度越高、放越久，這些壞膽固醇就越多。

劉博仁提到，相比之下，「水煮蛋」產生的氧化物就少很多，對身體比較友善；也就是說，不是雞蛋不好，是「怎麼煮」很重要！所以如果你膽固醇偏高，他的建議是：

1、一天一顆蛋沒問題，蛋白質很棒，營養也高。



2、選擇「水煮蛋」、「蒸蛋」、「蛋花湯」這類低溫做法。



3、荷包蛋或者是炒蛋，如果油用很少，而且煮的過程不會太久，相對是安全的。



4、避免「油煎蛋」、「炸蛋」、「鍋邊焦香蛋」這種高溫高油方式。

劉博仁表示，雞蛋可以吃，但別亂煮，吃法對了，蛋是超級食物！膽固醇高的朋友記得多注意整體飲食，最好避免的是反式脂肪的食物及加工食品，以及太多的飽和脂肪的食物。