器捐10年逾萬人重獲新生　仍有萬人在等待救命「最多人排腎臟」

▲全國66萬人預立器官捐贈意願，中華職棒「恰恰」彭政閔任宣導大使。（圖／器捐病主中心提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部自2015年起將6月19日訂為器官捐贈紀念日，今年正式邁入十週年，統計全台器官（含組織）移植受贈人數已突破萬人，不過截至2025年5月底，仍有超過1.1萬名病患在等待器官移植，等候人數前三名的器官類別分別為腎臟(約78.5%)、眼角膜(約8.8%)及肝臟(約7.9%)。

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心今（14）日發表台灣十年來器官捐贈的成果趨勢，統計至今年5月底，國內器官（含組織）移植受贈人數已突破萬人（10,171人），上萬受贈者與其家庭因此重獲新生。器捐近兩年受贈人數共 2,165人，相較10年前成長約30%。

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器捐病主中心指出，台灣器官移植具有世界級的醫療水準，器官移植3年存活率約70%至93%，5年存活率亦達5成以上，與歐美各國並駕齊驅，但台灣與全球各國一樣面臨器官來源不足的問題。截至今年5月，全國仍有超過一萬人等待器官移植，平均每天有3.3人因等不到器官移植而失去生命，等候人數前三名的器官類別分別為腎臟(約78.5%)、眼角膜(約8.8%)及肝臟(約7.9%)。

▲器捐病主中心董事長李明哲。

器捐病主中心為了讓器捐受贈者體現生命延續，同時感念捐贈者的價值觀延續捐贈者的無私精神，聯合各醫療院所推動「生命接力的100個心願」，希望募集捐贈者生前喜好與心願，交給參與活動的受贈者去實現，以感念器官捐贈者無私的大愛、追念器捐者美好的生命足跡與風采。

捐贈者家屬代表陳庭宇今日分享，他的妹妹陳庭蕙從小便立志要做一名助人為樂的護理師，但在最後一個學期因為一場車禍讓生命戛然而止。他想起了妹妹生前曾經表達過捐贈器官的意願，幾經猶豫後仍鼓起勇氣和家人表達，即便全家充滿不捨，依舊選擇成全庭蕙的心願。

陳庭宇說，他很想知道庭蕙離開之後，她捐贈出的器官在受贈者身上做了些什麼事情，有沒有吃好吃的？有沒有旅遊？有沒有照顧好自己，甚至是實踐自己夢想理想。生命接力100個心願這項計畫，讓他看見每一位受贈者為自己人生付出、達成理想，甚至是達成受贈者過去心願，他非常感動。

▲器官捐贈者家屬代表陳庭宇。

器捐病主中心指出，我國預立器官捐贈意願累計人數逾66萬人，為提供國人響應器官捐贈的便利管道，衛生福利部自113年4月起，新增以健保卡「預立器官捐贈及安寧緩和意願」管道，大幅提升預立意願可近性及縮短註記天數，讓民眾的意願得以即時完成，預立器捐意願線上簽署人數由開始前的1,254人，增長為7,897人，大幅成長超過六倍。

衛福部持續鼓勵民眾可持健保卡、自然人憑證至「預立醫療決定、安寧緩和醫療及器官捐贈意願資訊系統」線上預立器官捐贈及安寧緩和醫療意願，並提早與親友溝通對於生命及醫療自主的心願，讓家人可以為自己達成最後的願望。

▲「中職先生」恰恰彭政閔呼籲國人善用健保卡註記器捐意願，上網Donation Wi-Fi即可簽署器捐同意書。

▲器捐病主中心發表臺灣十年來器官捐贈的成果趨勢，並推出「生命接力的100個心願」答願達願行動等活動。