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高齡孤獨「偷走語言力」加速失智　國衛院腦波研究揭潛在危機

▲▼國衛院研究揭露孤獨感影響健康老人語言理解，會出現類似失智早期的變化。（圖／記者洪巧藍攝）

▲國衛院研究揭露孤獨感影響健康老人語言理解，會出現類似失智早期的變化。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

「孤獨感」恐加速失智！國家衛生研究院今（13）日公布最新研究成果，透過腦波觀察大腦活動發現，高孤獨感長者在語言理解上出現難以察覺的困難，即便尚未出現明顯認知退化，他們在大腦層級可能已出現類似失智早期的變化。也提醒照護者面對此情況長者，不應繼續使用一般溝通方式，避免因為誤解、挫折甚至進一步社交退縮，造成惡性循環。

台灣邁入超高齡社會，老年人的心理健康與社交能力成為極需關注的重要議題，過去研究發現，孤獨感不僅與老年憂鬱症息息相關，也會加速認知功能退化，並提高罹患失智症的風險。國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心與國內多所學術機構合作，運用腦波技術深入探討孤獨感對健康老年人語言理解的神經影響。

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國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心助理研究員黃緒文說明，研究團隊一共招募50位平均年齡約66歲的健康長者，利用語意分類任務測試長者語言理解能力，同時透過腦電波儀記錄大腦活動，並特別關注語言理解代表性的N400腦波反應。

結果顯示，雖然所有參與者在行為表現上皆能正確分類詞彙，高孤獨感長者在面對非典型詞彙與錯誤詞的N400腦波反應相近，顯示語意辨識與處理能力明顯受損，他們在語言理解上出現難以察覺的困難，而這類腦波特徵正是過去在失智症早期患者中所觀察到的神經指標之一。

黃緒文說明，此研究提供了關鍵神經科學證據，顯示即便尚未出現明顯認知退化，孤獨感高的老年人已可能在大腦層級展現出類似失智早期的變化。

▲▼國衛院研究顯示高齡孤獨偷走語言力，失智加速來敲門。（圖／記者洪巧藍攝）

▲國衛院研究顯示高齡孤獨偷走語言力，失智加速來敲門。（圖／國衛院提供）

國衛院國家高齡研究中心執行長許志成表示，語言是人際溝通的橋樑，孤獨感削弱語言理解，可能讓老年人在社交場合更容易出現溝通障礙，進一步加劇社會隔離。

黃緒文提醒，高齡照護的照護者未能察覺長者因孤獨感導致的語言理解困難，繼續使用一般溝通方式，極可能出現「形式有溝通，實質未理解」的狀況，導致長者誤解、挫折甚至進一步社交退縮。這類無效溝通不僅降低照護效率，也可能讓長者感到更加孤立，加劇心理壓力與孤獨感，可能形成「語言理解困難 → 減少社交互動 → 愈加孤獨」的惡性循環。

語言理解是社交互動與認知健康的關鍵環節，研究團隊建議，政府與長照機構應將孤獨感視為重要的認知退化風險因子納入常規評估，並設計結合語言訓練與社交介入的多元策略。例如透過團體討論、主題式語言練習，幫助長者維持語言能力與社交參與，進一步延緩認知老化、提升生活品質。

團隊也建議照護現場專業人員需要更敏銳觀察長者的語言反應與理解能力，根據孤獨感與認知狀態調整溝通方式。例如採用具體簡明的語句、搭配視覺提示、重複確認等策略，可顯著提升高孤獨感長者的理解與參與程度，促進更良好的醫護互動與心理支持。

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關鍵字： 孤獨感 高齡健康 語言理解 失智症 腦波研究 國衛院

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