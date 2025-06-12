「服用這些藥」別同時喝咖啡！藥師嚴厲警告　血壓藥、避孕藥、香港腳藥都入列

▲喝咖啡要避免與藥物一起服用。（示意圖／翻攝unsplash）

文／常春月刊

咖啡廣受大眾喜愛，不少科學研究也認為喝咖啡對身體有益。但咖啡含有大量咖啡因，可能與藥品產生交互作用，甚至影響藥效。新北市立聯合醫院藥劑科蔡俊彥藥師受訪指出，若將血管比喻為高速公路，某些藥物可能「堵住交流道」讓咖啡因代謝變慢，使體內咖啡因累積；也有藥物會因為咖啡因影響，過快離開交流道，導致藥效不足。

咖啡不能與哪些藥一起服用？ 恐引起亢奮噁心中樞

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蔡俊彥藥師說明，包括「鈣離子通道阻斷劑」類的血壓藥、口服避孕藥、藥局就可買到的胃藥、抗憂鬱症藥物、治療肺炎用的口服抗生素、治療香港腳的抗黴菌藥，都可能造成體內咖啡因代謝變慢，引起亢奮、頭痛、嘔吐等中樞興奮症狀。

另外，部份氣喘口服藥物與咖啡因一起服用，會造成過度興奮、緊張。咖啡也可能加強某些精神病藥物的鎮定作用，讓人更想睡覺。尤要注意的是治療骨質疏鬆症的雙磷酸鹽類藥物，與咖啡同時服用會使藥效下降，容易加快骨質流失。

蔡俊彥藥師也提醒，咖啡會刺激身體的中樞興奮，與安眠藥作用相抵觸，導致藥效減弱。坊間可以買到含有「麻黃素」類的感冒藥，則會升高咖啡因作用，易發生心跳加快、睡不著等狀況，都要避免與咖啡合併服用。

喝咖啡與吃藥應隔多久？ 高血壓、骨鬆族群少喝咖啡為宜？

喝咖啡與服藥相隔多久時間才安全？蔡俊彥藥師表示，一般情況會提醒至少間隔2小時。但是，正在服用避孕藥或懷孕中的女性，身體代謝咖啡因的時間可能是一般人的2倍，喝咖啡時要特別注意。

另外，肝臟疾病者代謝咖啡因的時間最長可能達4天之久，有喝咖啡習慣應諮詢醫師或藥師，注意飲食控制。

本身是慢性病族群，是否能喝咖啡？蔡俊彥藥師指出，糖尿病人可以適量喝咖啡，唯應限制糖份，建議以美式咖啡不加糖為主。痛風患者也可以酌量飲用，但建議用低脂牛奶取代咖啡，並注意每日2000CC的飲水量，維持正常的尿酸代謝。膽固醇異常則要注意脂肪攝取，盡量避免拿鐵、卡布奇諾等調味咖啡。

蔡俊彥藥師表示，喝咖啡最要注意的，是高血壓與骨質疏鬆症病人。部份血壓藥會與咖啡產生交互作用，而咖啡因本身就會造成血管收縮、升高血壓，與藥物作用相牴觸。由於咖啡有利尿作用，易將血液中的鈣質排出，骨質疏鬆症病人不建議喝咖啡，避免血液中的鈣質加速流失，導致骨鬆加重。

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