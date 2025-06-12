愛滋病下降15%「創22年新低」　羅一鈞估：今年感染者剩900例

▲疾管署表示，國內愛滋病感染人數再創新低。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

台灣愛滋感染人數再創新低！疾管署今（12）日公布最新統計，今年1月至5月本國籍愛滋病毒感染者人數新增計359例，與去年同期新增數423例相比，減少64例，下降15%。疾管署副署長羅一鈞表示，若此趨勢不變，今年可望再度跌破1千例，並創22年新低。

國內愛滋病疫情在2018年至2023年期間，呈現連續6年下降，並在2023年跌破千人關卡，當年僅新增感染939例，在去年反升至1001例，不過如今又呈現下降趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署副署長羅一鈞表示，今年1月至5月國內愛滋病毒感染者人數共新增359例，去年同期新增數是423例，減少了64例，下降幅度達15%，預估今年可望再度跌破1千例，預估總數約在850至900例，創22年新低。

依據疾管署監測資料顯示，今年截至5月底新增確診通報共359人，其中本國籍愛滋病毒感染者68人為15至24歲年輕族群，占19%，主要感染原因皆為不安全性行為。

由於暑假即將到來，為鼓勵年輕族群接受愛滋篩檢，疾管署也推出「愛滋自我篩檢試劑」推廣活動，自明（13）日凌晨零時起至6月22日午夜23時59分止，活動期間每日前500筆訂單（每筆上限為2劑）均可享免運，民眾可透過愛滋自我篩檢計畫網站訂購自我篩檢試劑，並選擇鄰近超商通路（7-ELEVEN或全家）取貨付款，不需額外支付45元物流費。疾管署提醒，只要曾有性行為者，都建議至少進行1次愛滋篩檢。