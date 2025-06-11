李多慧親曝理想型「不能臭臭」　醫揭研究：狐臭體味成社交殺手

▲李多慧出席醫療記者會，分享自己理想型時直呼「臭臭不行」，強調不能是有異味的男生。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣每10個人中就有4人深受腋下多汗以及異味困擾。醫師指出，嗅覺與情感、人際關係有密切關聯，心理學及神經學研究已證實，人類隨著遺傳而來體味中最強烈的「狐臭」是隱形的社交殺手。人氣啦啦隊員李多慧今（11）日出席代言活動，分享自己長時間應援跳舞、大量運動，很注重腋下管理，她也透露自己的理想型條件，要有很「Man」的感覺，但也頻頻喊「臭臭不行」。

林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立公布一項最新網路調查，高達93%民眾坦言若身邊有人有狐臭問題，會立刻產生負面觀感; 近8成更會選擇與對方保持距離。令人擔憂的是，7成民眾表示有腋味的人渾然不自知自己已造成困擾，也有3成的人會直接被貼上「衛生習慣不好」或「不健康」以及「不重視禮儀」等印象標籤。

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▲ 清新門診啟動「三振腋味 社交無畏」記者會，代言人李多慧（右）與長庚皮膚部副部長黃耀立（左）。（圖／記者呂佳賢攝）

黃耀立分享，美國心理學家Rachel Sarah Herz研究指出，「嗅覺決定了我們的第一印象，影響人際關係與情感連結」，雖然視覺和聽覺往往被視為最主要的感官，但研究顯示嗅覺是觸發情感與記憶連結最重要的感官。

根據神經學研究證實，嗅覺跟視覺與聽覺不同，會直接傳遞至大腦負責處理感情的「杏仁核」，嗅覺訊號也同時連接負責記憶的海馬迴相連，所以當大腦感知氣味時，也會啟動「接近或遠離」的選擇反應。

黃耀立解釋，這是人體為了自我保護所發展出的自然防禦機制。好的氣味會讓人感覺親近、舒適，而異味則會讓人下意識想保持距離，進而影響職場、社交，甚至兩性交往。

「體味與狐臭是不一樣。」黃耀立解釋，狐臭與遺傳有關，主要是大汗腺（頂漿腺）活躍度，因為分泌物的豐富蛋白質與表皮上的細菌作用之後，產生刺鼻氣味，無法單靠清潔改善，需要治療；另研究顯示，約98%狐臭患者伴隨濕耳垢，可以作為診斷指標之一。

▲李多慧分享自己的理想型。（圖／記者呂佳賢攝）

黃耀立指出，市調顯示相當多民眾仍然在使用止汗劑與體香劑，試圖暫時的遮掩或改善異味，但是長期使用可能造成色素沉澱、阻塞毛囊等問題，還有人甚至嘗試用網路上的偏方來解決問題。至於對於狐臭治療認知，仍有多數民眾停留在以往手術的印象，擔心需要開刀，會汗水代償、感染問題與疤痕風險。

黃耀立表示，目前治療已經進展到「微波熱能止汗術」，透過微波加熱原理，精準破壞大、小汗腺，達到止汗、淨味、除毛等功效，可以達到如手術的功效，改善8成腋下多汗及狐臭問題困擾，但不會有代償或者傷口等風險，不過相關治療仍屬自費，無健保給付。

目前有1/3接受治療者為青少年，黃耀立提到，青少年會面臨同儕壓力，可能因體臭影響社交，建議出現第二性徵、開始長腋毛後，就能儘早尋求專業醫師評估。

李多慧擔任活動代言人也分享，自己長時間應援跳舞，身體跟腋下會流汗很正常，但是如果有異味就會影響到別人，所以很注重腋下管理，而止汗劑效果有限，所以選了熱能微波的治療體驗。

談到大家關心的理想型的話題，李多慧更害羞透露，自己其實很在意男生的氣味，她喜歡有男人味，但不能是異味，而是那種清新自然的氣味，會讓人忍不住想靠近、感覺特別有魅力。