腳趾突然發黑像「可麗露」　元凶竟是鞋中「馬陸」

▲沾到馬陸遭壓迫噴出的分泌物，男孩腳趾變色如可麗露 。（圖／陳慶恩醫師提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

一名國中男孩放學返家脫鞋後，驚見右腳趾竟然呈現有如西點「可麗露」般黑褐色，雖無明顯疼痛，仍趕去醫院檢查，而醫師本以為是缺血性壞死，但發現男孩僅有輕微刺痛感，且從家人口中得知患者鞋中有找到死掉的馬陸，才確診是少見的「馬陸灼傷」，提醒有類似症狀應先儘速沖洗再就醫。

台北榮總重建整形外科主治醫師陳慶恩表示，根據患者陳述，他在上學前右腳沒有症狀，最近2週也沒有到郊區或山區旅遊，不過白天在校園活動時，右腳曾感覺輕微麻刺，回家脫鞋後竟發現足部顏色大變，並在鞋裡發現一隻馬陸。

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陳慶恩指出，當時初步檢查患者的體溫正常、血流穩定，全身狀況良好，第一趾間有水泡但不嚴重，雖初步懷疑是急性肢體缺血、壞死，但考量其他徵象，研判為馬陸灼傷，採保守治療，包括生理食鹽水沖洗、塗抹局部抗生素藥膏與口服止痛藥等，並提供詳細的傷口衛教後出院，隨後追蹤可發現變色區塊淡化，2至3個月後幾乎完全恢復正常。



針對馬陸特性，同為治療團隊的成啟瑞醫師說，馬陸多棲息在潮濕、陰暗且隱蔽的環境中，例如森林、樹林、公園、家庭花園和菜圃等，白天常藏於土中，傍晚或黎明才活動，主動攻擊性不強，但感受威脅或壓迫時，會分泌含「本醌類（benzoquinone）」等化學物質，某些品種甚至能將分泌物噴射達25公分遠，其具腐蝕、氧化特性，可破壞皮膚表層蛋白質，造成變色、局部潰爛或壞死。

對於馬陸灼傷的治療，陳慶恩指出，以保守處置為主，先以大量清水沖掉殘留毒液，再視狀況使用抗生素、類固醇藥膏，並避免搔抓；此外，這類傷口與高溫燙傷不同，多在幾週內可自然恢復，色素沉澱則會在數月內淡化。

▲馬陸主動攻擊性不強，但感受威脅時會分泌含「本醌類（benzoquinone）」等化學物質 。

關於馬陸灼傷的預防，成啟瑞則說，要注意晾曬於戶外的衣物、被單，及睡衣口袋與縫線等，襪子則應反轉、抖落異物，鞋子也該檢查；在環境方面，平時應清除院內枯葉和雜草，盡量保持乾燥，可減少馬陸棲地，若大量出現，可考慮人工移除，不以滅絕方式處理。

陳慶恩提醒，馬陸灼傷個案雖少見但不容輕忽，民眾若從事戶外活動，應穿著包覆性衣物與鞋襪，如發現馬陸誤入鞋中，應小心取出，不要徒手壓迫，若出現不明皮膚變色或麻刺、灼熱感，應儘速就醫。