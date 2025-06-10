不孕新希望！奇美翻轉不完美胚胎　100%活產、寶寶全健康

▲蔡永杰醫師分享奇美醫院最新研究，證實植入「高程度染色體鑲嵌型胚胎」仍有機會產下、長成健康寶寶。。（圖／奇美醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

在人工生殖治療中，「高程度染色體鑲嵌型胚胎」原本被視為懷孕成功極低，但奇美醫院回顧6年數據，證實此類胚胎不僅能順利著床，並達成100%活產率，且新生兒發展良好，也為曾歷經反覆試管失敗的不孕夫妻帶來希望之光。

奇美醫院婦產部主任蔡永杰表示，這項研究涵蓋2018年8月至2024年12月，共有15名女性接受單一鑲嵌型胚胎移植，其中10位成功懷孕，臨床懷孕率達67%，且無人流產，活產率為100%。

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此外，這10位中有9位植入的胚胎屬異常細胞比例達50%至79%的「高程度鑲嵌型胚胎」，仍有6位成功懷孕並順利產下健康寶寶，成果明顯高於國際文獻報告的活產率，顯示過往對此類胚胎的風險應重新評估。

蔡永杰也說，研究追蹤顯示，10位寶寶平均出生週數為38週，體重為3196公克，全無先天性缺陷或染色體異常，而依照國健署的兒童發展篩檢指標，這些孩子在粗大動作、精細動作、語言與認知、社交互動等4項目皆「滿分通過」，未見發展遲緩或異常。

而這些產婦從著床成功到健康出生，過程中皆未出現子癇前症、妊娠糖尿病或早產等高風險併發症，分娩方式則包含自然產與剖腹產，均為順產，代表這類胚胎不僅可用，且實際結果可安心。

對於母子均安、一切順利原因，蔡永杰指出，研究團隊推測是胚胎本身具有一定的自我修復能力，能主動排除異常細胞，保留健康細胞，進而持續正常發展，也因此推翻過去「高程度鑲嵌型胚胎不可用」的印象，為失去選擇的不孕夫妻帶來更多可能。

蔡永杰表示，許多不孕夫妻歷經試管療程後，若胚胎檢測發現無正常胚胎，常陷入絕望，如今證實高程度鑲嵌型胚胎在特定條件下仍具備著床潛力，應由具經驗的團隊評估後，作為可行、安全的替代方案。