發燒狂咳不是新冠！　醫快篩曝元凶：還記得它嗎

▲寶寶有出現發燒、咳嗽症狀。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

兒科醫師黃紹基分享，一名8個月大寶寶發燒且咳得嚴重，但新冠、流感、腺病毒、呼吸道融合病毒快篩都是陰性，「心想：應該是它吧」，做了hMPV人類間質肺炎病毒快篩後，果然深深兩條線，大家還記得它嗎？

黃紹基在「小基醫家愛叮嚀 Dr. Huang's family clinic」臉書提到，最近各種病毒齊發，孩子常常得了一種病毒後，不久又中另一種。

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黃紹基表示，6/3晚間有位8個月大的寶寶來看診，5/30開始發燒、咳嗽、流鼻涕；期間5/30、5/31、6/2被帶來他的診所三次，醫師們做了流感快篩、呼吸道融合病毒（RSV）快篩都是陰性，所以在6/2轉診至醫院進一步檢查。

黃紹基說，寶寶在急診做了新冠、腺病毒快篩也都不是，抽血和X光檢查也沒有太大問題，所以打完點滴後6/3就出院了，但回家後又發燒，且咳得嚴重，當晚再被帶來診所，「我看了病歷又詢問媽咪後，心想：應該是它吧。做了快篩後，果然深深兩條線。」

黃紹基指出，大家還記得它嗎？hMPV (人類間質肺炎病毒)，之前有和大家介紹過它，雖然最近它的鋒頭被新冠壓下去，但它一直沒有消失啊！所以當孩子發燒合併呼吸道症狀，其他檢查和快篩都做了但找不出病源，還是要注意是不是得了人類間質肺炎病毒喔。

何謂人類間質肺炎病毒？根據衛福部刊載資料、長庚兒童醫院兒童感染科指出，hMPV病毒為2001年由荷蘭學者所發現的新型感染人類呼吸道的病毒，臨床上表現類似呼吸道融合病毒，恐導致上下呼吸道感染，並會在嬰幼兒、免疫功能低下及慢性疾病患者造成嚴重感染，甚至呼吸衰竭，其中咳嗽、鼻塞是最常見的臨床症狀；治療上以支持性療法為主，無特殊抗病毒藥物或免疫球蛋白可使用。