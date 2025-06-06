每天灌2公升水仍得腎結石！泌尿醫示警：大錯特錯

▲泌尿科醫生提醒喝水的習慣。（示意圖／Pexels）



記者楊庭蒝／綜合報導

腎結石常被認為與「水喝太少」有關，不過一名35歲上班族即使每天飲水超過2公升，仍被診斷出腎結石，讓他相當疑惑。泌尿外科醫師曲元正指出，預防腎結石的關鍵不在於水喝得多，而是喝水的方式。若水分攝取不當，即使總量達標，腎臟仍無法有效排出代謝物，反而可能增加結石風險。

曲元正在臉書分享該名案例時表示，這位患者因突發劇烈腰痛、冷汗直冒，甚至無法站立而就醫，檢查後發現右側腎臟出現0.5公分結石。他本人驚訝不已，因為平時都自認喝水充足。

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但曲元正強調，「喝水就不會得結石」是錯誤觀念。臨床研究顯示，超過七成腎結石患者每天喝水量並不少，問題往往出在「喝水的頻率與節奏」。一次性大量灌水，看似補足水分，其實腎臟會快速將多餘水分排出，尿液短暫變稀後又迅速回濃，難以真正預防結石。

為幫助大眾有效防範腎結石，曲元正提出四項喝水建議：

1. 少量多次，小口慢喝

建議每30到60分鐘攝取200至300cc的水，讓水分均勻進入體內，促進穩定的腎臟代謝，避免尿液過度濃縮。

2. 別等口渴才喝水，也不要一次灌太多

人體感到口渴時，通常已脫水兩三小時。且人體在短時間內最多只能吸收約200cc水分，若一次灌下500cc以上，超量的水會迅速被排出，無法發揮真正的生理作用。

3. 觀察排尿頻率

正常成人每日應排尿4至7次，平均每2至3小時解尿一次，才能代表腎臟過濾與水分攝取達到良好平衡。若每天少於4次排尿，恐為攝水不足的警訊，長期下來恐釀結石。

4. 別拿飲料當水喝

茶、咖啡及含糖飲料等不等同純水，其中的咖啡因與糖分會影響體內鈣質代謝，使尿中鈣濃度升高，增加結石風險。每攝取一杯含咖啡因或高糖飲品，建議額外補充至少300cc白開水，維持體液平衡。

曲元正提醒，喝水的「技巧」遠比總量來得重要。與其追求高飲水量，不如建立定時、適量補水的習慣，才能真正保護腎臟、遠離腎結石威脅。