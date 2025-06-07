睡不好可能是空污的錯！研究曝PM2.5害人淺眠、半夜甦醒

▲空氣污染不只影響呼吸系統，還可能破壞睡眠結構，導致淺眠、夜半甦醒。（圖／記者林東良翻攝）

記者邱俊吉／台北報導

空氣污染對健康的影響不僅止於呼吸系統。國內最新研究發現，PM2.5空氣懸浮微粒不只會短暫降低睡眠品質，更可能長期影響腦波活動與睡眠結構，其濃度每增加1單位，睡眠中清醒的次數與淺眠比例都會顯著上升，恐導致慢性睡眠障礙，且當氣候變化較為極端時，影響會更為強烈。

台北醫學大學呼吸治療系教授莊校奇多年來進行多環境與呼吸道相關研究，對此最新關於PM2.5的成果，他表示，研究最初從動物實驗發現PM2.5會使腦部神經細胞釋放電訊號的能力下降，影響大腦維持正常睡眠週期的功能，而後進一步展開人類實證。

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北醫團隊針對8611名居住在台北、新北與林口的民眾，進行睡眠相關檢測，並結合其1日、7日與30日內的PM2.5暴露濃度，綜合分析居住地環境的溫、濕度資料，深入探討睡眠變化與氣候因子的關聯。

結果顯示，PM2.5每增加1單位，將顯著增加睡眠中清醒的次數與淺眠比例，特別是在氣溫較低或濕度偏低的季節，此效應更為明顯；此外，當氣溫每上升攝氏1度，也會干擾熟睡的比例，使睡眠更難進入深層結構，且即使在夏季因開冷氣而感覺舒適，但室內濕度若偏低，仍可能造成呼吸道乾燥及睡眠中斷，對睡眠呼吸中止症患者更是不利。

莊校奇指出，研究也發現，PM2.5在溫度、濕度的影響下，會改變物理與化學特性，例如懸浮微粒濃度提升，進一步成為睡眠結構變化的「中介因子」，也突顯氣候變遷下的健康風險新面向。

對於民眾因應，莊校奇建議，外出時應留意空氣品質指數（AQI），若指數偏高，要配戴口罩，並避免在交通繁忙或工業區域長時間逗留；至於居家睡眠環境，則建議維持室溫22至24度、濕度60至70%，並開冷氣時搭配加濕器使用，以防空氣過乾引發呼吸不適。

此外，寢具選擇也應注意，採用透氣材質，並定期清潔，也有助提升睡眠品質，而本身若屬呼吸道敏感族群，或本身患有睡眠障礙，更應特別注意空氣及氣候變化，主動調整作息。

莊校奇另呼籲，政府應持續推動降低PM2.5的空污治理，並多關注睡眠障礙、呼吸疾病的高風險族群，未來則可進一步建立結合空氣監測與睡眠健康的資訊，提升全民對空氣品質與睡眠息息相關的健康識能。