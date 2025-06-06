夫妻常吵架？不是感情出問題　可能是你「餓了」！

▲夫妻吵架可能是血糖太低惹的禍。（示意圖／pakutaso）

文／常春月刊

你有沒有發現，有時候夫妻或情侶吵架根本不是什麼大事，反而常常是因為「心情不好」？其實，有研究發現，血糖太低可能才是真正的導火線！

吃不飽會吵架？研究這樣說！

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根據《美國國家科學院院刊》的研究，研究團隊找來100多對夫妻及情侶，觀察他們血糖與情緒的變化。

實驗方式： 每天早晚測量血糖值，並請他們用針戳布娃娃，來表達對伴侶的「憤怒指數」。

結果發現：

血糖越低的人，對伴侶的怒氣越高，戳布娃娃的針數也越多！

為什麼低血糖會讓人暴躁？

人體最怕的是大腦缺能量，而大腦最愛吃「糖」。當血糖過低時，身體會啟動一種「戰鬥模式」來自救，這時會大量分泌腎上腺素，刺激血糖釋放，但副作用是：

情緒容易不穩

焦躁、易怒

注意力下降、判斷力變差

【真實案例】：「老公下班回家臉超臭，結果只是餓了！」

小玲和老公結婚5年，常為家務、育兒吵得不可開交。有天，她發現老公回家臉色超臭，連問三句話都沒回應，正準備開吵時，突然他說：「我還沒吃晚餐，餓死了！」

結果吃完一碗牛肉麵後，立刻變得超有耐心，還陪小孩寫功課、幫她洗碗。小玲才驚覺：「原來我們的爭吵，有時只差一碗飯的距離！」

血糖太低，也會傷感情與健康

現代人怕胖、怕糖尿病，很多人過度節食、斷糖飲食，反而讓血糖忽高忽低，造成：

情緒暴躁

容易爭吵

注意力不集中

對身心健康造成影響

建議：

不要等餓過頭才吃，日常可攝取低GI碳水（糙米、地瓜）、優質蛋白質、堅果等，維持血糖穩定。

愛吵架？先餵飽彼此再談！

感情的維繫，除了用心溝通，有時候只要先「吃飽」，情緒就穩了、耐性也回來了。下次再起爭執前，不妨先問問自己或對方：「你，是不是餓了？」

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