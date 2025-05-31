粽子1顆=2碗白飯+滷肉　吃太多恐誘發「隱性三高」注意5徵兆

▲端午節吃粽子當心高澱粉、高油、高鹽分問題。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

端午節應景大啖粽子，醫師示警，吃粽子食材調味包含高油、高鹽、高澱粉等特性，加上高溫溼熱的天氣，恐成為「隱性三高」的誘發因子，尤其是有家族病史、體重過重或作息不規律的族群，更應該提高警覺，也提醒注意5項可能與三高有關的徵兆。

美兆健檢診所新陳代謝科醫師林素菁指出，粽子常見的餡料如五花肉、鹹蛋黃、糯米，一顆平均熱量落在500至800大卡，約等於一至兩碗白飯再加上一份滷肉，不僅熱量偏高、升糖速度快，對代謝能力較差的人更是一大負擔。此外，夏季高溫炎熱，體內水分流失快，若再攝取過多鹽分與脂肪，容易造成血壓波動，甚至引發高血壓、血脂異常與高血糖等慢性問題。

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林素菁說明，三高最大的危機在於「潛伏期長，不易察覺」，很多人直到出現暈眩、心悸、疲倦、胸悶等症狀，才發現自己早已處於高風險狀態。尤其在節慶期間，民眾往往聚餐頻繁、飲酒應酬多，加上作息不規律與活動量下降，使原本處於亞健康狀態的身體更容易亮紅燈。

除了明顯的不適感，也有不少人在節後出現一些徵兆，卻未察覺與三高有關，林素菁說明，包括口乾舌燥、視力模糊、早起頭暈、胃口異常與夜間頻尿等。若本身有三高風險因子，如肥胖、長期久坐、吸菸飲酒、工作壓力大或慢性家族病史，務必定期檢查，才能有效掌握健康指數與及早介入治療。

根據美兆健康管理機構健檢數據觀察，近年來「三高年輕化」趨勢明顯，越來越多首次健檢就發現血壓異常、血糖邊緣升高的受檢者。林素菁指出，很多人以為只有年長者才需要注意三高，事實上，20～40歲的年輕上班族，因為長時間外食、應酬、作息不穩，早已讓三高提早報到。