變異株「NB.1.8.1」1個月暴增5倍　曾確診再感染風險高

▲台灣目前流行的新冠NB.1.8.1變異株傳染力強，專家呼籲須勤洗手、戴口罩加強預防。（圖／門諾醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

新冠疫情捲土重來，在中、港最流行的NB.1.8.1變異株，目前在台也占大宗。專家說，根據最新統計，NB.1.8.1在今年4月全球基因定序樣本中僅占3.1%，到5月已達15.4%，成長約5倍，傳染力強，而其毒性雖未提升，但當感染者多，重症、死亡病例勢必增加，民眾應落實戴口罩並勤洗手，才可有效防護。

針對NB.1.8.1特性，國內知名病毒專家、長庚大學新興病毒感染研究中心講座教授施信如說，其屬於JN.1病毒家族次世代變異株，有數個基因突變特點，使病毒更容易與人體細胞結合，並能部分逃避人體抗體攻擊，例如T478I、A435S、V445H等突變，皆可能影響傳播力與疫苗效果。

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根據全球共享流感數據倡議組織（GISAID）資料，在今年5月全球完成基因定序的所有病毒樣本中，LP.8.1、LP.8.1.1約占 26.7%，NB.1.8.1則約占15.4%，相較於4月，LP.8.1 及LP.8.1.1占34.8% ，NB.1.8.病毒僅有 3.1%，可見亞洲流行的NB.1.8.1成長幅度明顯。

對於NB.1.8.1的免疫逃脫特性，施信如指出，一項尚未經同儕審查的北京大學初步研究指出，NB.1.8.1與特定受體的結合力，雖略低於在美國流行的熱門變異株LP.8.1，但仍高於多數擴展中病毒株，且感染BA.5康復者對於NB.1.8.1的抵抗力，比其他病毒株低1.5至1.6 倍，也顯示NB.1.8.1免疫逃脫力不容忽視。



施信如強調，現行的JN.1疫苗對NB.1.8.1仍有交叉保護效果，目前也無證據顯示NB.1.8.1會造成更嚴重症狀，且抗病毒藥物如倍拉維等仍具效力，故民眾不必太過擔憂，但提醒國人防疫不能等到感染才行動，高風險族群仍應儘速接種現有疫苗，出現症狀者則應快篩、早治療，大家盡量把口罩戴好並落實洗手，更能守住自己與家人健康。