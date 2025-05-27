確診新冠喉嚨爆痛　醫教10招舒緩「刀片嗓」

▲這波新冠疫情有明顯的「刀片嗓」症狀。（示意圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

這波新冠疫情來勢兇猛，不少患者有明顯的「刀片嗓」症狀，因為喉嚨痛到像吞刀片一樣，對此醫師說，某些感染者雖已接受治療，但喉嚨不適的緩解較慢，可考慮透過漱口、喝花草茶等10種輔助方式加快改善，不過其中最重要是「少講話」，給喉嚨充分休息時間，更能有效縮短此難熬階段。

書田診所家庭醫學科主任康宏銘表示，在最近的確診者中，許多人刀片嗓症狀嚴重，以下提供10招舒緩方法，民眾可多參考：

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●漱口：可用溫水、漱口水或淡鹽水漱口，有助清除分泌物與發炎物質，建議感覺不適時可多漱口幾次。

●多喝溫水或常溫水，避免冰水：冰水雖能短暫麻痺喉嚨，但對黏膜無益，且某些人喝冷水還會導致發抖，故建議喝溫水或常溫水，有助潤喉，也不會太刺激。

●適度使用加濕器：雖然台灣濕度較高，但仍可使用加濕器增加局部空氣濕度，或可有效減少喉嚨乾燥不適。

●適度洗熱水澡：熱水澡可促進全身循環，也能舒緩不適，但若有發燒則不宜。

●飲食酌量加入薑黃、甘草或黃耆：可產生一定的抗發炎效果，但濃度不宜過高，以免嗆辣、刺激。

●飲用溫熱花草茶：某些花草茶如洋甘菊等，入口較為溫和，可暫時舒緩咽喉不適。

●適量飲用蜂蜜水：可在溫水或茶中加入1湯匙蜂蜜，某些人感覺較舒服，但注意避免太甜，以免黏液變稠，反增加喉部不適。

●避免刺激性食物：不吃油炸、過酸（如檸檬、蘇打水）及重口味食物，且睡前1小時應避免進食，並注意最好別平躺，適度抬高頭部，以防胃食道逆流發作，惡化刀片嗓。

●留意牙刷衛生：雖非直接相關，但若自覺牙刷已不潔、可以更換，則建議更換，更有助口腔健康。

●喉嚨要多休養：應減少說話，特別是避免「扯喉嚨」講話，同時應避免緊張情緒下發聲，減少頸部與咽喉壓力，更有助加速康復。

康宏銘指出，前述方式不僅適用於新冠刀片嗓，對於一般感冒或流感造成的咽喉症狀也有舒緩作用，不過預防勝於治療，且端午連假將至，建議民眾近期出入醫療機構、搭乘大眾運輸、至人潮聚集室內場所，最好都戴上口罩，若生病則宜在家休息，符合接種資格則應儘速接種新冠疫苗，才能有效保障自身健康。