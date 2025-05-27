新冠爆19死、102重症！1月大嬰染疫「猛喘+酸中毒」住加護未脫險

▲疾管署防疫醫師李宗翰。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

新冠重症、死亡雙創新高！疾病管制署今（27）日公布上周新增102例重症、19例死亡，重症個案有一例年僅1個月大男嬰兒，為今年最小重症。防疫醫師指出，個案無送托、還沒達到接種新冠疫苗年齡，5月下旬出現症狀就醫，新冠陽性收治住院，過程中持續喘、血氧降低，還有酸中毒症狀收治加護病房，目前還在治療中。

疾管署指出，國內新冠肺炎疫情持續上升，第21周（5月18日至5月24日）新冠門急診就診計41,402人次，和前一周相比翻倍成長，且高於去年同期；上周另新增102例新冠併發重症本土病例及19例本土病例死亡，雙創今年新高紀錄，且重症個案當中還有今年年紀最小的個案。

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疾管署防疫醫師李宗翰指出，個案是本國籍1個月大男嬰，沒有先天病史，父母有按時讓他接種幼兒常規疫苗，沒有送托，尚未達到接種疫苗年齡。5月底出現咳嗽、流鼻水等症狀，家長帶孩子到醫院就醫，檢查發現身高體重偏低、呼吸喘，肺部聽診有發炎，流感檢驗陰性，新冠檢驗陽性，收住院觀察。

李宗翰表示，個案住院過程中仍然喘，且有血氧低、二氧化碳升高出現酸中毒症狀，轉收治加護病房，目前生命徵象穩定、精神尚可，但呼吸仍喘，還在加護病房治療，已經收治住院7天。調查同住家人有3人，其中1人有呼吸道症狀，無發燒、無檢測新冠，3人都沒有打疫苗。

疾管署統計，今年新冠併發重症本土病例累計432例，其中66例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均近9成。