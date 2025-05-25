健身族注意！雞肉吃太多「死亡率飆升27％」　醫師揭安全食用量

▲義大利一項研究顯示，每周食用雞肉超過300公克，整體死亡率恐上升27%。（示意圖／VCG）

記者閔文昱／綜合報導

雞肉向來被視為健康白肉代表，因脂肪少、蛋白質高，深受健身族與養生族青睞，但最新一項研究卻對「吃雞風潮」投下震撼彈。該研究指出，每周食用雞肉超過300公克，整體死亡率恐上升27%，男性罹患消化道癌的死亡風險更暴衝至2.6倍，且可能在60歲前就出現健康警訊。

胸腔暨重症專科醫師黃軒25日在臉書分享一項義大利研究，該研究追蹤超過4000名義大利中年人，發現男性風險較女性更早顯現，研究團隊推測可能與性別在生理、荷爾蒙及飲食習慣上的差異有關。對此，黃軒表示，這樣的結果與3大潛在危險因子密切相關，包括高溫烹調產生的致癌物、現代養殖中常見的飼料添加物殘留，以及「只吃雞」導致的飲食營養失衡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，高溫處理雞肉時（如煎、炸、燒烤），容易產生包括雜環胺（HCAs）、多環芳烴（PAHs）、N-亞硝基化合物（NOCs）等致癌性物質，而現代養殖業為促進生長，常使用抗生素、荷爾蒙等添加劑，若殘留於雞肉，也可能對人體健康構成威脅。

▲不少健身族會餐餐吃雞肉補充蛋白質。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

此外，研究指出，不同的雞肉加工與烹調方式，對健康的影響也有差異，加工雞肉（如煙燻、醃製）和非加工雞肉，健康風險不盡相同；再加上若飲食過度偏重雞肉而忽略多樣化來源，更可能導致營養不均，削弱免疫力與身體機能。

黃軒建議，民眾應遵守「4W均衡飲食原則」，包括「Weight（分量控制）」，每周不超過300克雞肉（約1.5～2個手掌大）；「Way（烹調方式）」，以水煮、清蒸、燉煮為主，少炸與炭烤；「Wide variety（多元蛋白）」，輪替攝取魚類、豆類、蛋與堅果；「Whole-plates（完整餐盤）」，一餐應包括一半蔬果、四分之一全穀、四分之一蛋白質。

黃軒強調，雞肉仍是良好蛋白質來源，但「吃對比吃多更重要」，唯有攝取適量、搭配多元營養來源，並避開高風險調理方式，才能真正從雞肉中獲得健康益處、吃得開心、活得長久。