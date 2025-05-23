輔大醫療科技拚外交！致贈整合式智慧磅秤讓帛琉總統狂讚

▲輔大藍易振校長代表致贈二台輔醫技轉研發的「輔大醫院棒磅秤」給友邦帛琉共和國，由帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）親自率團出席儀式。（圖／輔大醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

輔仁大學與輔大醫院攜手推動健康外交，由輔大校長藍易振代表致贈二台輔醫技轉研發的「輔大醫院棒磅秤」給友邦帛琉共和國，作為深化雙邊醫療合作的象徵。透過坐、站、躺三合一的伸縮式智慧磅秤，不僅使用便利，也大幅提升測量安全性與效率。帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）親自率團出席儀式，並表示對台灣醫療實力與民間交流的高度肯定。

藍易振致詞表示，健康與教育是國際永續發展不可或缺的基石，輔大希望透過醫療創新與國際合作，強化全球夥伴關係，讓世界看見來自民間的創新力量與交流。

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惠恕仁總統則感性表示：「臺灣在科技、醫療及教育的專業知識，對於國際而言至關重要且非常有價值，感謝臺灣人民和輔大的溫暖情誼！」他還秀中文頻說「謝謝、你好」。

輔大與帛琉淵源深厚，最近一次合作為2025年4月，應中華民國駐帛琉大使黎倩儀邀請，輔大醫院攜手新北市醫師公會、新北市健保診所協會與聯安醫療體系，組成全球首支進入帛琉貝里琉州（Beliliou State）的醫療團。

此次行動除提供癌症篩檢與公共衛生調查，輔大更與帛琉政府簽署合作備忘錄（MOU），涵蓋轉診服務、「2+2年」跨國課程與全球教育盟約推動，深化醫療與教育層面的合作交流。

▲帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）參訪輔大運動醫學中心，並體驗Huber 360神經協調綜合訓練儀。

此次致贈的「輔大醫院棒磅秤」，為一項融合智慧科技與臨床經驗的創新醫療產品。輔醫副院長江清泉指出，病患體重是評估營養與藥物劑量的重要依據，站立不穩或臥床病患的測量工作，常是醫護人員的沉重負擔。

為此，輔大醫院團隊歷經多年技轉研發出坐、站、躺三合一的伸縮式智慧磅秤，不僅使用便利，也大幅提升測量安全性與效率。目前該產品已取得臺灣發明專利，美國專利亦審查中，為全球首創、獨一無二。

活動現場特別安排「輔大醫院棒磅秤」的實機展示，由醫護人員現場操作說明產品如何切換三種測量模式，並即時顯示病患體重數據。帛琉總統惠恕仁與隨行官員親自觀摩操作過程，對產品所展現的設計巧思與臨床實用性表達高度肯定，該裝置導入基層醫療站，將大幅提升病患照護品質，對帛琉的醫療服務將帶來實質助益。

▲帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）參訪輔大醫院。（圖／輔大醫院提供）