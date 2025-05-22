喉嚨超痛、發燒、疲倦！　醫示警：這波新冠更多更嚴重

▲確診新冠喉嚨痛。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠就診數連續6周上升，疾病管制署公布上周新冠就診人次1.9萬，增加88.2%，另新增93起重症、4例死亡，預估這波疫情於6月中下旬達高峰。對此，耳鼻喉科醫師張益豪表示，這波常見3症狀包括「喉嚨痛得要命、容易發燒、疲倦」，一下子就全部症狀都來了。他也分享「防禦三大招與三小招」，像是戴口罩、洗手。

張益豪21日在臉書說，上周新冠疫情已經很明顯與嚴峻，這周不遑多讓！更多更嚴重，這波的新冠疫情在診間常見的症狀有哪三個？

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1、 喉嚨痛得要命

醫師檢查時，容易發現喉嚨黏膜很紅腫，病人容易異常喉嚨痛、容易咳嗽、覺得痰很多很黏。

2、 容易發燒

即便已得過新冠，有打多次新冠疫苗了，還是存在一大部分的民眾會有發燒表現！

3、 疲倦

跟流感有點類似，滿疲倦的！好好休息睡覺似乎也幫助不大。

▼這波新冠症狀常出現發燒。（示意圖／記者陳俊宏攝）



張益豪提醒，少數還是有遇到嗅覺、味覺喪失的，而這波新冠跟一般感冒有哪三個很不一樣？

1、症狀來得很快！很嚴重

一下子就發燒，一下子就全部症狀都來了，甚至除了呼吸道，腸胃症狀也有。

2、吃緩解症狀藥物，緩解速度不明顯

建議再次回診調藥與再次檢查。

3、傳染力比一般感冒強

很容易一個家人生病，全家陸續遭殃！

張益豪表示，新冠是不是與流感很像？怎麼區分！確實滿像的，所以會建議跟醫師討論三合一「A型流感+B型流感+新冠」快篩，戳一次鼻子檢查三個病菌。

張益豪分享防禦三大招與三小招：

►三大招

1、洗手

防禦各種病菌的絕妙武器，千萬不要低估，甚至比用酒精消毒手部更好。

2、口罩

口罩優勢在過往新冠疫情期間，都已經證實給大家看了。

3、 疫苗

新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、Tdap百日咳三合一疫苗、冬天時的流感疫苗打起來！

►三小招

1、微隔離

遠離人群，人多、病毒多、交叉感染多。

2、作息正常+運動

從內而外地建立免疫力與恢復力！

3、營養補充

抗氧化的維他命、鋅離子、腸道益生菌（可參考肺腸軸理論）、適當的草本調理元素 （百里香、魚腥草、生薑）。