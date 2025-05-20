65歲以上反應力開始退化　醫：高齡駕駛換照門檻應提前

▲三峽北大國小旁發生3死12傷重大車禍，今早有許多民眾至現場獻上鮮花與零食 。（圖／記者陳以昇攝）

記者邱俊吉／台北報導

78歲余姓男子駕車暴衝釀3死12傷慘劇， 高齡駕駛安全引發全台關注，對此醫師建議，可自65歲起每5年進行1次駕照適任性評估，至75歲再銜接現行3年換照制度；對於外界擔憂的年齡歧視問題，則應反過來考量，年輕人在高齡化社會愈來愈少，更需透過法令守護生命與道路安全，而非聚焦年齡歧視。

新光醫院家庭醫學科主治醫師柳朋馳說，65歲以上族群在視覺、聽覺、反應力與記憶力等功能上，普遍有逐年退化的現象，再加上慢性病如低血糖、心肌梗塞、腦出血或白天嗜睡等，較容易埋下交通風險，但傳統健檢未必能完整釐清這些狀況，故駕照換發制度應加入針對實際反應能力等功能性檢測，例如模擬駕駛、即時判斷能力等AI評估工具，有助準確掌握是否適合持有駕照。

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目前台灣駕照換發制度自75歲起進行每3年檢查1次，但柳朋馳認為，應將門檻提前，建議從65歲起建立第一次全面性評估，若無異常可續行至70歲再檢，直到75歲接軌現行制度，但更重要是相關檢查應與時俱進，不能再沿用以往聚焦視力、聽力等簡單方式。

有聲音認為，其實老人愈來愈健康，例如雙北世壯運，許多老人的體能根本不輸年輕人，針對年齡限制駕駛自由有年齡歧視之嫌，對此柳朋馳則說，不應將年齡劃線視為歧視，這是針對社會現況的合理安排，尤其隨著人口結構轉變，年輕世代愈發珍貴，交通意外若造成年輕人傷亡，整體社會的損失會愈來愈大，各界與其爭論老年駕駛限制的公平性，不如思考該怎樣加強保障具有未來性的族群。

不過柳朋馳強調，制度若要落實需有完善配套，他以自己的家鄉嘉義為例，指嘉義是典型高齡城市，但大眾運輸資源較薄弱，許多長者不得不選擇自行駕駛或騎車出門，反而增加風險，所以政府在設計高齡駕駛政策時，應同步強化二線城市的公共運輸，提供可靠的替代方案，才能有效降低風險，也不會將長者推向孤立。