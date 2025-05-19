夏天老是嘴破、胃脹氣？中醫師：靠喝這2種湯「顧胃又降火」

▲老是嘴破、胃脹氣？中醫師：靠喝這2種湯「顧胃又降火」 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

高溫潮濕的夏季，不僅容易讓人感到倦怠、胃口不佳，也可能引發內熱與腸胃不適。具備中醫與西醫雙重專業背景的黃獻銘醫師建議，想要在夏季保持健康與活力，除了注意作息、補充水分，也可以透過簡單的湯品或羹料理，溫和調養體質，達到養胃、清熱的效果。

兩道自家研發的養生食譜「養胃湯」與「菊花翡翠白玉羹」，皆選用性質平和的天然食材，烹調方式簡單，適合忙碌現代人於居家自行製作。

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養胃湯：酸甜平衡、健脾開胃

這道湯品選用川石斛、玉竹、烏梅與陳皮等中藥材，搭配冰糖調味，喝起來帶有微酸甘潤的口感，不僅能潤喉解渴，也具有健脾益胃、養陰清熱的功能。

食材： 川石斛5錢、玉竹5錢、烏梅2錢、陳皮3錢、冰糖適量

作法： 將所有藥材加入適量清水中，大火煮滾後轉小火續煮40分鐘，濾渣後加入冰糖即可飲用。

黃醫師說，「現代人壓力大、飲食作息不規律，常見腸胃虛弱、火氣上升的情形。這款湯品溫和不燥，特別適合夏天食欲不振、容易嘴破、口乾舌燥者飲用。」

菊花翡翠白玉羹：色香味俱全的清補佳餚

這道料理以小白菜與蛋白打製成「翡翠糊」為底，搭配菊花茶、高湯、豆腐、蝦仁與萬壽菊，整體呈現淡雅的白綠色澤，口感滑順清爽，營養豐富且具有視覺美感。

材料： 小白菜、蝦仁、萬壽菊（又叫蜂窩菊或金盞菊）、家常豆腐、高湯、蛋白、太白粉與少許薑絲。

作法：先將菊花泡成茶、薑切絲、豆腐切片備用，並以白酒醃漬蝦仁去腥。接著將小白菜打碎成泥，拌入蛋白成為濃稠菜糊，與高湯、菊花茶一同下鍋慢煮，最後勾芡即可盛盤。另起鍋炒熟蝦仁，與豆腐一同鋪於羹上，成就一道色香味俱全、清熱又養生的夏季料理。

黃獻銘指出，「菊花具清肝明目、疏風解熱作用，小白菜與豆腐則性質涼潤，特別適合炎熱季節做為日常餐桌上的清補選擇。」

黃醫師提醒，夏天養生應講求「不寒不燥、順應時節」，許多民眾誤以為炎熱就要吃寒性食物消暑，其實若體質虛寒、脾胃不佳者過度進補反而傷身。他建議挑選屬性平和的蔬菜、豆製品與中藥材，搭配湯品或羹料理，不僅有助於身體調理，也能提升整體的飲食滿足感。