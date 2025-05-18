「凍卵」年齡也有差！醫曝「黃金時期」：別超過38歲

▲現今人工生殖技術進步，但醫師提醒，女性凍卵不宜超過38歲。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

晚婚、晚育已是現代社會常態，根據統計，台灣女性生育第一胎的平均年齡逐年上升，從2005年的27.7歲上升至2023年的31.5歲，因此也越來越多人尋求凍卵。醫師提醒，凍卵的黃金時期為30至35歲，最遲不宜超過38歲，例如34歲凍卵，大約需10顆卵子，才能達到75%活產率，37歲則需約20顆。

凍卵（冷凍卵子）是透過玻璃化冷凍技術，將健康、年輕的卵子取出並在極低溫下保存，待未來有生育需求時再解凍使用。亞東醫院婦產部生殖醫學科主任盧信芬醫師表示，凍卵早期主要用於癌症患者化療前的生育保存，但隨著女性對生育自主意識提升，越來越多健康女性基於生涯規劃而選擇「社交性凍卵（social freezing）」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盧信芬指出，凍卵能有效提升未來受孕的成功機率，而成功率與凍卵時的年齡密切相關，例如34歲需約10顆卵子，才能達到75%活產率，37歲需20顆，42歲則需約61顆，因此建議凍卵的黃金時期為30至35歲，最遲不宜超過38歲。

凍卵流程並不複雜，從首次諮詢到完成取卵約需兩週時間。亞東醫院婦產部生殖醫學科劉馨鎂醫師指出，凍卵過程包括「初診評估、誘導排卵、取卵手術、冷凍保存」四步驟，而目前台灣並未限制卵子保存年限。

而凍卵的主要適用對象可分為「醫療性凍卵」，適用於即將接受癌症治療或有卵巢早衰風險者，以保留生育能力。「生涯規劃性凍卵」則適合暫無生育計畫，但希望未來育有親生子女的女性。

盧信芬提醒，雖然凍卵雖能大幅提升生育機會，但仍可能受到個人體質等因素影響，建議有計劃的女性及早評估並與醫師討論，目前依《人工生殖法》規定，女性無論婚姻狀態皆可進行凍卵，但若為未婚女性，欲使用凍卵進行人工生殖時，仍須先完成結婚登記；另針對癌症患者等醫療性需求，包括新北市、台北市等六縣市皆提供補助，金額約為新台幣2萬至3.2萬元不等。