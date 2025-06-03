早餐C位是水果！健康打底為學習鋪路　醫：高C高纖、高營養密度水果優選

▲醫師呼籲「每天吃2份水果，從早餐開始」，補充維生素C與水溶性纖維，為孩子的健康打底也為學習鋪路。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

你家小朋友早餐吃什麼？蛋餅配豆漿、三明治配牛奶、還是饅頭夾蛋？看似能吃飽，實則營養未必到位！醫師建議早餐加一份水果，補充維生素C與水溶性纖維，能為孩子的健康與學習力加分。

▲早餐加一份水果，能為孩子的健康與學習力加分。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

中華民國兒童生長協會及台灣兒童糖尿病協會理事長 羅福松醫師指出，水果中的水溶性纖維屬於益生元（Prebiotics），能為益生菌提供良好環境，促進腸道內好菌生長。「腦部與腸道之間存在所謂的腦腸軸，當腸道環境佳，認知功能、反應速度與學習能力也會跟著提升。」而維生素C則具有抗發炎與保護血管的作用，兩者搭配，對孩童的腸道、腦部與心血管健康都能帶來正面效果。

▲中華民國兒童生長協會及台灣兒童糖尿病協會理事長羅福松醫師。

然而國健署國民營養健康調查卻發現，國人每日水果攝取量遠低於建議標準，其中7-12歲小學生超過九成未達「每天2份」建議量，長期水果攝取不足，可能導致皮膚問題、便秘、免疫力下降，甚至影響腸道健康與學習能力，造成「營養空心」。

▲高維生素C、高水溶性纖維、高營養密度的水果是早餐優選。

羅福松醫師呼籲「每天吃2份水果，從早餐開始」，尤其可優先挑選「高營養密度」水果，也就是在相同熱量下，營養素種類與含量較高的水果。舉例來說，奇異果、芭樂、蘋果皆含有豐富的維生素C與水溶性纖維，營養價值高又方便攜帶攝食，是早餐的理想選擇。

▲每天2份水果從早餐開始。

早餐C位是水果，多加一份高維生素C、高水溶性纖維、高營養密度的水果，讓孩子不只吃飽更吃對，補足一天所需，為健康打底也為學習力鋪路。