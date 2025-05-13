今年首起A肝群聚！同住、職場接觸都中　疫情創新高還「年輕化」

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內確認今年首例A肝群聚！疾管署今（13）日表示，這起群聚共有4人確診，分別於3月下旬至4月中旬出現食慾不振、噁心、黃疸、倦怠、發燒等症狀，就醫時均有肝指數上升，經檢驗確診為急性A肝，疫調發現彼此有家戶、職場等共同生活或工作環境暴露。

疾管署示警，今年本土A肝疫情已累積56例，創下3年同期新高，且個案相較過去有年輕化趨勢，推測和國際疫情嚴峻、民眾疫後旅遊增加有關。

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疾管署副署長羅一鈞說明，該起群聚指標個案為北部30多歲男性，後續其同住者50多歲男性、同事30多歲男性以及一名30多歲女性清潔人員確診。分別2人為家戶內接觸，另2人為職場接觸，後續共匡列同住及職場接觸者11人，其中8人經評估已完成暴露後A肝疫苗接種。

羅一鈞指出，今年截至5月11日急性病毒性A型肝炎累計73例確定病例，其中本土病例56例及境外移入17例，本土病例數為近3年同期新高。

值得注意的是，今年本土病例個案有年輕化趨勢，羅一鈞指出，相較去年主要病例年齡層為40至49歲，2023年個案以60歲以上為多，今年個案的年齡層分布約半數為30歲至39歲（48%），也比較往都會區集中，分析原因，可能疫情解封後出國旅遊暴增有關。

根據疾管署監測，國際間多國A肝疫情上升，包含鄰近中國、日本；國內境外移入已創8年新高，有疫情聯動趨勢，病例來源國家以中國及泰國最多。

疾管署說明， A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用、飲用受病毒污染的食物或水，或經由與感染者親密接觸而感染，潛伏期15至50天，平均28至30天，症狀包括發燒、全身倦怠不適、食慾不振及腹部不舒服等，數天之後發生黃疸。A型肝炎致死率約0.1至0.3%，但對於老年人或慢性肝病患者，有較高風險併發猛爆性肝炎而導致死亡。

疾管署提醒，為降低A型肝炎傳播風險，請民眾維持良好飲食及個人衛生習慣，避免食用未經徹底煮熟的食物，飲用水應煮沸或使用瓶裝水，聚餐共食時應使用公筷母匙；性行為前後都應使用肥皂和清水徹底清潔雙手，並避免與他人發生口腔與肛門的直接或間接接觸。

此外，接種疫苗為預防A型肝炎最有效的方法，接種1劑疫苗後，約有95%以上可產生保護性抗體，保護力持續3至5年，按期完成2劑疫苗接種，產生的免疫力可維持20年以上，且A型肝炎疫苗安全性高，可與其他活性減毒或不活化疫苗同時（分開不同部位）接種。

我國自2018年1月起將A型肝炎疫苗納入幼兒常規疫苗，公費提供2劑。其餘民眾如因出國旅遊或有較高暴露風險者，建議可就醫評估自費接種2劑A型肝炎疫苗（2劑間隔6至12個月），以降低感染風險。