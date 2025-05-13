籃球少女「仆街」手傷去推拿　4年後5指肌腱脫位開刀重建

▲一名女子打籃球不慎摔傷雙手，結果共有5根手指肌腱脫位，需要開刀重建。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者邱俊吉／台北報導

一名23歲女上班族熱愛籃球，幾年前打球不慎重摔傷雙手，去做推拿後，感覺每次握拳或將手掌張開，都覺得會發出異響，且手打開時有無力感，擔心問題惡化，到大醫院檢查，才發現竟有5根手指肌腱鬆脫，共開刀近5小時才將肌腱歸位；醫師說，類似傷害須於2周內固定，否則日後恐需手術修復。

收治病例的奇美醫院整形外科主治醫師林祐丞說，患者自述4年前打球不慎傷到手，當時沒到醫療院所治療，只接受推拿處理，後來疼痛雖消退，卻漸漸覺得手指有異常，每次握拳或將手掌打開時，似乎都會聽到「咕嚕」一聲，同時也發現手張開時愈來愈無力，於是到奇美醫院進一步檢查。

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林祐丞表示，檢查後發現病人左手的中指、無名指、小指，以及右手的中指、無名指等，共有5根手指受傷，與伸指動作相關的矢狀束韌帶均斷裂，導致每逢握拳時，這些手指的伸指肌肌腱便會脫位，手掌打開時又滑回，故造成患者的異常感，且因多年來未妥善治療，脫位情形嚴重，不僅手指力量受影響，日後也可能無法處理較精細的動作。

▲女子雙手掌指關節（紅點）有多數受傷，並有5根手指的伸指肌肌腱滑脫。（圖／奇美醫院提供，下同）

針對治療， 林祐丞說，由於拖延時間太久，若再採用保守的復健治療，評估難有療效，故與病人討論後，決定開刀直接修復矢狀束韌帶，並將部分伸指肌肌腱繞過橈側副韌帶，以助肌腱回位 ，且考量患者日常所需，手術分左、右手2次進行。

林祐丞也說，由於手部神經複雜，病人手指須每根逐一處理， 術中並得確認韌帶可否重建，同時使用周邊組織輔助固定，故2場手術均耗時2小時許，2台刀共花近5小時才完成，術後追蹤至今逾2年，患者手指肌腱脫位皆未復發。

▲經開刀治療，女子的手指肌腱才得以歸位。（圖／奇美醫院提供）

對此病例，林祐丞說明，傷勢與常見的「吃蘿蔔乾」不同，後者為手指末端關節變形，這名個案是位於握拳突起處的掌指關節受傷而引起，此多見於拳擊等格鬥運動，推測是打球時不慎撲跌、雙手類似握拳撐地所致。

林祐丞強調，不論是吃蘿蔔乾或此案例的肌腱脫位，若於傷後2周內採用副木擺位、維持正中姿勢，多數可產生療效，若錯過，日後恐須手術改善，民眾遇類似問題，應儘速就醫，避免接受不當推拿，以免肌腱進一步偏移。