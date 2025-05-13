魚刺卡喉急喝醋吞飯！29歲男隔天「吐血亡」　醫揭正確應對方式

▲29歲男子食用紅燒魚時，不慎被魚刺卡住。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

大陸一名29歲男子近日食用紅燒魚時，突然被魚刺卡住，於是連忙喝醋又吃了幾口米飯，不料隔天明顯覺得吞咽不適，緊接著出現了嘔血。送醫檢查後發現，醫生在男子食管上端發現1根長達5厘米的魚刺，已經刺穿食管和胸主動脈，造成大量出血，儘管緊急開刀治療，最終仍無法挽回寶貴的生命。

綜合陸媒報導，該名男子被魚刺卡住後，誤信坊間偏方，透過喝醋、吞飯等方式解決，導致魚刺深入食道，刺穿食管和胸主動脈，最終不治身亡。醫生提醒，魚刺卡喉喝醋、吞飯都是錯的，不僅沒用還會加重損傷，「首先用力咳嗽，看是否能把魚刺咳出來，如果能看到魚刺，可以用鑷子夾取，如果無明顯好轉，即刻及時就醫。」

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臺北醫學大學附設醫院整合醫學科主任方冠傑曾提醒，民眾用餐時切勿倉促進食、邊吃邊說話、大口喝下含有骨頭或是魚刺的湯品，而不小心吞入骨頭、魚刺等異物時，常見以大口吞水、大口吞飯、喝醋、催吐等方式，試圖將卡住的異物排除，但其實這些動作都可能使得問題越來越嚴重，應把握「4不1早」原則。

1、不要進食：有人會想大口吞飯、吞水，把異物往下推，運氣好一點能推到胃後溶解，不過更常見的是異物卡更深。

2、不要催吐：消化道卡異物有人會想催吐，將異物取出，不過有可能會刺激食道蠕動胃酸逆流，再大口吞飯、吞水，推到食道深處，增加穿孔的危險性。

3、不要喝醋：喝酸性或鹼性物質不能溶解異物，反而會刺激消化道黏膜受損。

4、不要吃藥：消化道卡異物不要吃消炎止痛藥，該藥只能緩解不適，不過異物還在，可能會延誤就醫。

5、盡早就醫：找耳鼻喉或腸胃科醫師協助取出異物，如果異物刺太久，可能會深部感染穿孔，嚴重點會危及生命。

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