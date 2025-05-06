提案效法澳洲「兒童工作證」　李靚蕾今赴衛福部意見交流

▲李靚蕾呼籲建立兒童工作證制度。（圖／記者陳煥丞攝）

記者趙于婷／台北報導

藝人王力宏前妻李靚蕾在國發會網路平台「提點子」提案，希望台灣可以效法澳洲建立「兒童工作證」制度，提案至今累計近9千名網友覆議，衛福部保護司今也依規定邀請李靚蕾做意見交流。衛福部表示，後續會經過研議，並在六月初具體回應提案人，但後續法制作業流程，還會需要一些時間。

台灣接連爆出多起兒少性侵猥褻案的加害人，其實都已有前科或列入「不適任人員資料庫」，卻持續保有接觸兒少的再犯機會。民進黨立委范雲、人本基金會今4月曾召開記者會，要求衛福部建置「兒童工作證」制度，所有接觸兒少的工作者都需事先查核申請，以補足現行不適任資料庫漏洞。

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李靚蕾也在記者會中以「建立兒童工作證制度」連署發起人身分出席，更在國發會網路平台「提點子」提案，希望國內效法澳洲建立「兒童工作證」制度。她認為，台灣性犯罪刑責跟國際比差了一大截，緩刑的制度裡面，不會在「不適任資料庫」裡、沒有在良民證上，也不會公布個資，所以目前面臨的狀況，就是這些人跟我們一起在公園溜滑梯，跟我們的孩子在一起，透過兒童工作證制度，才能真正預防到有前科的人透過工作角色接觸兒童。

澳洲「兒童工作證」是任何與兒少密切工作者，不論校內或校外，均依法要求不得有性侵害、虐待兒童等不良前科，另也要求雇主在允許工作者接觸兒少前，必須查驗兒童工作證，否則需面臨刑事及行政罰則。

衛福部保護司科長黃瑞雯表示，今天提案人和衛福部基於共同保護兒少立場交換意見，目前國內已有兒少工作者消極資格查核，例如擔任教保員者不得有兒虐、性侵等前科，提案人主張完整使用澳洲模式，在雇主罰則等項目中，若要納入就要在兒少法母法中修定，會對此做後續研議，並在6月初回應提案人，但後續作業流程還需要時間討論規劃。