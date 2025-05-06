「5大日常症狀」恐是腦早衰　說話卡詞、暴怒都中

▲「咦？我剛剛要說什麼來著？」（示意圖／PAKUTASO）

文／常春月刊

你有沒有常常覺得：「咦？我剛剛要說什麼來著？」話到嘴邊卻忘光光，「明明昨天才背的單字，今天就人間蒸發？」、「面對新的App或操作介面，腦袋直接當機，只想滑手機放空？」、「以前可以一心多用，現在一次處理兩件事就頭昏腦脹？」，甚至開始懷疑自己是不是「初老症」提早報到？先別急著懷疑人生！這些看似「健忘」、「反應慢」的小症狀，很可能就是你的大腦正在發出「早衰警報」！

什麼是「腦早衰」？

[廣告]請繼續往下閱讀...

重症醫師黃軒解釋，腦早衰不是什麼正式的醫學名詞，但它形象地描述了一種現象，大腦功能比預期更早開始衰退。尤其是你的大腦功能，還沒到正常老化年紀，就提早開始走下坡！這可不是鬧著玩的，它可能讓你的記憶力像漏氣的氣球一樣慢慢癟掉，注意力像脫韁的野馬一樣抓不住，甚至連反應速度都變得像老牛拉車。

簡單來說，就是你的大腦提前想「退休」，而你可能才40歲，甚至更年輕！隨著現代生活壓力、不健康的生活習慣，越來越多研究指出，年輕族群也可能面臨腦功能提早衰退的危機！

腦早衰高風險族群？

別再鐵齒！以下這幾個「腦早衰高風險族群」，趕快看看你是不是榜上有名：

1、夜貓子熬夜族

每天不到半夜不睡覺，長期剝奪大腦休息時間，就像過勞的機器，遲早出問題

2、3C產品重度者

手機、平板不離身，讓大腦習慣被動接收資訊，思考能力逐漸退化

3、壓力山大一族

長期處於高壓環境，壓力荷爾蒙會對大腦結構和功能造成負面影響

4、飲食不均衡族

缺乏大腦所需的營養素，就像汽車沒有好的燃料，跑不動

5、缺乏運動的人

運動不只對身體好，也能促進腦部血液循環，讓大腦更靈活

要如何判斷自己的腦袋是不是真的「早衰」了？

根據《Lancet Neurology》與《Alzheimer’s & Dementia》的文獻指出，持續超過 6 個月、每週多次出現多重認知衰退表現（如語言、記憶、執行、注意力）即構成「輕度認知障礙」（MCI）診斷的可能前兆。

黃軒叮嚀，持續超過6個月，每週多次的出現語言、記憶、執行、注意力等，經常反覆的發生，這些才有可能，！偶爾一下子，忘了，那是常有的現象，你不要太操心的！但如果以下這些幾個「爆炸性」的警訊，頻繁出現，真的要提高警覺了！

1、斷崖式（Clift Loss)下跌記憶

．症狀：明明昨天記得的事情，今天完全一片空白

．頻率警戒：每週發生≥2次，忘記重要約會、重複問相同的事、忘記熟人名字

若你在短時間內記憶力明顯崩塌，建議進行神經心理檢查

2、滑梯式（Gradual Sliding）效率

症狀：思考慢半拍，無法一心多用、做事拖拉

頻率警戒：持續超過3個月，比過去的自己工作慢了一倍以上，失誤率提升

當效率低落非短暫疲勞，而是持續惡化，可能是前額葉功能退化的初期警示

3、樹懶式（Sloth Mode)注意力

．症狀：聽到一半就神遊，專注不到10分鐘

．頻率警戒：每日都會分神≥3次：無法集中注意力完成一本文章、一場會議、一部影集

注意力控制與多工能力下降，是腦部神經傳導衰退的訊號

4、罷工式（Shutdown Style）卡帶

．症狀：講話講一半「卡詞」、找不到詞、詞不達意

．頻率警戒：每週 ≥3 次卡詞找不到話說，明明在腦裡有內容，嘴巴卻說不出來

這是「語言區」可能萎縮的表現，需特別警覺

5、雲霄式（Rollercoaster Mood）情緒

．症狀：情緒起伏劇烈、容易怒爆、突然沮喪

．頻率警戒：每日情緒擺盪≥2次，對熟悉環境也出現過度焦躁、抑鬱感

若與生活壓力無關，這可能是腦部化學訊號不平衡的早期變化

腦早衰並非絕症 這樣做拯救腦健康

黃軒表示，透過積極的生活方式調整和科學的介入，仍可以有效地延緩大腦衰老，甚至逆轉部分功能，提供幾個國際醫學期刊證實的「救腦妙招」：

1、地中海飲食

多攝取蔬菜、水果、全穀物、魚類、橄欖油等，這些食物富含大腦所需的抗氧化劑和健康脂肪。

2、規律運動

每週至少進行150分鐘的中等強度有氧運動，如快走、慢跑、游泳等，可以促進腦部血液循環，增加腦容量。

3、充足睡眠

每天保持7-9小時的高質量睡眠，讓大腦有足夠的時間修復和鞏固記憶。

4、積極社交

維持良好的人際關係，參與社交活動，可以刺激大腦，預防認知衰退。

5、腦力訓練

透過玩益智遊戲、學習新技能、閱讀等方式，持續挑戰大腦，保持腦力活躍。

6、壓力管理

學習有效的壓力管理技巧，如冥想、瑜伽、深呼吸等，減少壓力對大腦的負面影響。

延伸閱讀：

·春天特別想睡？小心是「4種腦部異常」徵兆 醫示警：阿茲海默症也在其中

·我是不是見過這個人？醫揭「陌生人好眼熟」真相 第1點你一定中