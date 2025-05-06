胃癌5危險因子　醫揭「幽門桿菌」真正可怕之處

▲黃軒表示，胃癌不是「一刀致命」，而是「步步進逼」。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，高鹽飲食、抽菸、酗酒、醃製品、家族病史都是胃癌的重要危險因子；而「幽門螺旋桿菌」只是第一層敵人，真正可怕的是它留下一地廢墟與潛伏的炸彈。

黃軒在臉書說，有病人詢問，「為何我明明乖乖用藥，殺了幽門螺旋桿（Helicobacter pylori），為何最終還是會得胃癌？」

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黃軒表示，這真是心中的納悶，他整理一下文獻資料，你以為「殺菌成功＝高枕無憂」？錯了！幽門螺旋桿菌只是第一層敵人，真正可怕的是它留下一地廢墟與潛伏的炸彈；幽門桿菌不是「結局」，只是「序章」，幽門桿菌已被世界衛生組織（WHO）列為一級致癌物，根據《Expert Rev Gastroenterol Hepato》的研究，每年約有89%的胃癌病例與此菌有關。

黃軒提到，但問題來了，為什麼有些人早就殺光幽門桿菌，卻還是不幸患上胃癌？原來幽門桿菌走後，胃裡留下的是「焦土」，想像一下幽門桿菌在胃裡待上10年、20年，早就讓胃壁變得千瘡百孔。

黃軒說，根據《Cleve Clin J Med.》期刊的研究，長期感染後，會導致胃黏膜萎縮性胃炎與腸上皮化生（intestinal metaplasia），這些就是胃癌的前哨站；更殘酷的是，即便你把幽門桿菌殺了，這些病變不一定會逆轉，尤其在中老年族群更是難以修復。

黃軒表示，胃癌不是「一刀致命」，而是「步步進逼」，《N Engl J Med.》一篇研究指出，胃癌的進展像走樓梯一樣，「慢性胃炎→萎縮性胃炎→腸上皮化生→異型增生→胃癌」；而幽門桿菌只是開啟這條路的「鑰匙」，殺了它只是把門鎖起來，但門後的樓梯已經存在。

黃軒提醒，除了幽門桿菌之外，別忘了，你的生活還包括「高鹽飲食、抽菸、酗酒、醃製品、家族病史」，這些都是胃癌的重要危險因子，而不是只有幽門桿菌；根據《Gastric Cancer.》一項研究在50歲以上的民眾中，哪怕已經殺菌成功，但如果同時合併胃黏膜萎縮或腸化生，其罹癌風險仍然偏高。

黃軒指出，殺菌後不是解脫，還要定期追蹤！日本與韓國等國已將胃鏡列為國民定期檢查項目，特別是以下情況者，40歲以上、有幽門桿菌感染病史、家族曾有人罹患胃癌、有慢性胃炎、胃潰瘍或萎縮性胃病變紀錄，這些人即使已殺菌，也建議每1-2年定期做胃鏡檢查。

黃軒分享幾個實用的建議：

1、定期胃鏡檢查

別嫌麻煩，這是揪出胃癌早期線索的最佳武器！

2、健康生活習慣

少抽菸、少喝酒、多吃蔬果，讓胃有個舒服的環境。

3、家族史要注意

如果家裡有人得過胃癌，或你長期有胃病，千萬別掉以輕心。

黃軒提到，胃癌生成是長期慢火煮蛙式的變化，要真正預防胃癌，不只是殺菌，更要提早發現胃部病變，追蹤觀察，積極調整生活習慣，你的胃值得更細緻守護，從今天開始給它一點關心，可能就是你多活10年的關鍵。