首批「萊豬」輸台！澳洲進口「豬雜」22.99公噸檢出萊克多巴胺

▲食藥署豬肉儀表板。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

根據食藥署豬肉儀表板顯示，4月29日有一批從澳洲進口的22.99公噸豬其他可食部位檢出0.001PPM萊克多巴胺。該批也是台灣開放萊豬進口後，首批含有萊克多巴胺的進口豬肉。

台灣在2021年元旦開放萊豬進口，根據規定，豬隻各部位都有訂定萊克多巴胺容許殘留量，其中豬肝、豬腎是0.04PPM，豬肉、豬脂肪，以及豬腸、豬腦等豬雜碎組織都是0.01PPM。

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豬肉儀表板顯示，4/29一批從澳洲進口的豬其他可食部位（豬肝、豬腎、豬頭皮等）檢出0.001PPM萊克多巴胺，是低於訂定的萊克多巴胺標準值。

不過澳洲豬肉非台灣主要豬肉進口國，根據豬肉儀表板統計，4月以前，台灣豬肉進口國以加拿大為主，總計有1萬9,728噸，其次為西班牙，有7,473噸，依序還有丹麥、法國、巴拉圭、荷蘭等，進口量介於1000多噸到3千多噸之間，而美國則是386噸。

針對萊豬進口，台灣實施多項配套措施，更強制要求業者標示豬肉來源，不過日前曾被美國貿易代表署（USTR）的「2025年對外貿易障礙評估報告」點名，強制標示是「不正確地暗示美豬產品（包括萊克多巴胺豬肉）存在食安疑慮。」如今面對美國總統川普的關稅政策，外界也憂心政府恐因壓力而退讓美國萊豬進口。對此，衛福部部長邱泰源表示，不會鬆動對人民健康維護的決心。