白沙屯媽祖夯「羅一鈞也衝一波」　北港發放5款防疫小物半天搶光

▲今（5/3）日疾管署羅一鈞副署長攜手《疾病擬人》人氣角色白靜，二度現身北港，與白沙屯媽祖站在一起呼籲民眾落實衛生好習慣，共同守護國人健康。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

「粉紅超跑」白沙屯媽祖展開10天9夜的徒步進香，今年突破30萬信眾跟隨，活動熱度創新高！疾病管制署今年第二度參與活動，特別派出副署長羅一鈞到北港朝天宮設置衛教攤位，也準備好「結緣品」5種防疫小物和進香祈福民眾互動，獲得熱烈迴響，羅一鈞也不忘提醒，在此人潮密集時刻，勤洗手與佩戴口罩為預防傳染病的首要防線。

疾病管制署今年參與白沙屯媽祖繞境活動，由羅一鈞擔任「防疫隊長」，帶領《疾病擬人Disease》人氣角色「白靜」組成「防疫特攻隊」於鑾轎抵達北港朝天宮當日，在週遭設置衛教攤位與進香祈福民眾互動，並配合世界衛生組織（WHO）訂定的「5月5日世界手部衛生日」，宣導落實衛生好習慣及強化手部衛生的重要性。

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▲疾管署副署長羅一鈞參與白沙屯媽祖繞境活動，發放衛教品。（圖／疾管署提供）

疾管署此次特別設計多樣衛教品，包含8000片「粉紅系防疫口罩」、2000份「皂住健康」香皂紙，另還有教導正確洗手的「打疫苗保平安」一元小卡、告訴民眾如何登革熱防範還能扇風消暑的「勇孓後患」摺疊扇、以及「媽祖保庇福氣來」濕紙巾及等多項防疫衛教品，受到現場民眾熱烈回響，幾乎在半天內搶光。

疾管署表示，落實衛生好習慣是預防疾病最簡單、有效且具成本效益的方式，隨著氣溫攀升及大型活動接連舉辦之際，更應強化日常防疫行為。且防疫不只當下，更要落實於日常生活與健康管理，按時接種疫苗同樣是保護個人與社區健康的重要措施，不僅能有效預防傳染病擴散，更能建立群體免疫，減少疫情對社會的衝擊。

▲疾管署準備防疫衛教品，包含扇子、紙肥皂等，相當受歡迎。（圖／記者洪巧藍攝）