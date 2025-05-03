大腸息肉不是切了就沒事　醫曝「5高危因素」仍可能癌變

▲切除息肉降低大腸癌風險，但並非永久無憂。（示意圖／達志影像）

生活中心／綜合報導

大腸鏡檢查時發現息肉並切除，是預防大腸癌的重要步驟。不過，醫師提醒，息肉切除並不等於永久無憂，若息肉本身屬於高風險型、數量多、未能完整切除，或者家族有大腸癌病史、生活習慣不佳，仍可能罹患大腸癌。

醫師黃軒在臉書發文指出，大多數大腸癌的發生，是從良性的腺瘤性息肉演變而來，當醫師在大腸鏡中發現息肉並切除時，就是在「截斷癌症發展的路」。根據醫學研究，息肉切除後，能顯著降低大腸癌的風險。然而，息肉切除並不等於永久無憂，有些人仍可能因為某些因素而再發生大腸癌或新的息肉。

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黃軒進一步說明，這些因素包括息肉本身屬於高風險型（如高級別異型增生、大型息肉）、息肉數量多（如超過3顆）、未能完整切除、家族有大腸癌病史、生活習慣（如抽菸、肥胖、缺乏運動）。

他也引述今年4月發表於《Gut》期刊的研究指出，即使第一次追蹤性大腸鏡後沒有發現癌症，隨後仍可能有新發生的大腸癌，因此持續追蹤非常必要。研究分析發現，若患者屬於中高風險族群，建議每3至5年就應接受一次大腸鏡檢查，以便及早發現可能的新病變；而低風險族群，也需要在醫師指示下，適當安排追蹤，不可掉以輕心。

除了定期檢查，平常生活中的自我保護也非常重要。黃軒提出5點建議，包括均衡飲食，多攝取蔬菜水果、減少紅肉和加工肉品；規律運動，每週至少150分鐘中等強度運動；戒菸限酒，吸菸和酗酒都會增加大腸癌風險；控制體重，避免肥胖；聽從醫囑，按時接受醫師建議的追蹤大腸鏡。