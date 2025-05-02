「狂挖鼻孔」嚴重感染恐敗血症！醫示警3大風險　還可能傷腦

▲醫師提醒，一直挖鼻孔可能造成危害。（圖／示意圖／達志影像）

生活中心／綜合報導

很多人在無聊、緊張時，會不自覺伸手挖鼻孔，雖然這是許多人習以為常的小動作，但醫師提醒，這背後可能藏潛3大風險，例如手指帶菌易造成鼻腔感染，嚴重的話甚至可能引發敗血症，或因鼻腔持續受創可能讓細菌趁虛而入，增加神經退化疾病（如阿茲海默症）風險。

醫師黃軒在臉書發文解釋，挖鼻孔的行為其實有專業術語，稱為「鼻腔挖掘」（rhinotillexis），幾乎是全人類的共同經驗。他引用《J Clin Psychiatry.》期刊的研究指出，幾乎所有青少年都曾挖鼻孔，有人甚至一天超過20次，成為一種頻繁卻尷尬的社交禁忌。

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黃軒進一步說明，鼻腔是人體呼吸系統的第一道防線，負責過濾空氣中的灰塵、病菌與花粉，當空氣乾燥或污染嚴重，鼻黏液會乾成鼻屎，誘發不適，這時「挖鼻孔」就成為一種本能反應。

除了生理因素，心理學研究也顯示，這可能是一種微妙的「自我安撫行為」，與咬指甲、撥弄頭髮、咬筆桿類似，當人處於壓力或焦慮狀態時，透過重複性行為釋放壓力，甚至可能促使大腦釋放多巴胺，產生短暫愉悅感。

不過，黃軒也提醒，這看似無害的小動作，若成習慣卻可能帶來嚴重健康問題。他說，手指帶菌易造成鼻腔感染，如鼻前庭炎，甚至少數病例引發敗血症；反覆挖鼻也可能刮傷黏膜，造成流鼻血或慢性發炎；有時手指過猛，還可能傷及鼻中隔，嚴重時需手術處理。

他說，有些研究指出，長期挖鼻孔者，鼻腔長期微創傷口可能增加細菌侵入中樞神經系統的機會，進而理論上與某些神經退化疾病（如阿茲海默症）風險相關，但目前仍在進一步研究中。

為避免小動作釀大禍，黃軒建議，保持鼻腔濕潤，多喝水、使用生理食鹽水噴鼻，也要重視手部清潔，必要清理鼻腔時先洗手，並盡量用紙巾輔助，避免直接用手指深入。另外，減少無意識動作，察覺自己何時容易挖鼻，例如壓力時易挖鼻，可改用按摩指尖等方式轉移注意力。如果持續有鼻塞、流鼻血或鼻痛的症狀，應盡快就診耳鼻喉科。