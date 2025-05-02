男性不孕占8%　補充「7類營養素」可提升精蟲品質

▲補充葉酸、維他命B等營養素，有助精蟲保養。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

根據衛福部統計，台灣不孕症比例高達10%至15%，其中以女性不孕為主，約 7.8%屬於男性因素；醫師表示，男性不孕多為精子問題，包括數量不足、型態異常、缺乏活動力等，日常保養除應避免吸菸、喝酒、壓力等，也可補充鋅、 維他命B群等營養素，對於提升精蟲品質均有助益。

高雄榮總婦產醫學部主治醫師周靜汶指出，男性不孕的主要原因包括少精症、精蟲畸形、精子無法移動等，另若有精索靜脈曲張、附睾阻塞等問題，因為會精子的生成、流動，也可能造成懷孕困難；此外，如有遺傳因素，或男性荷爾蒙不平衡， 同樣恐有害受孕率。

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周靜汶表示，目前已知有多種因素可能影響精子質量，例如過度吸菸、酗酒、飲食習慣不佳、長時間處於高溫環境等，另包括久坐、過度運動、壓力大等，也可能對生殖健康造成不良影響。

男性若要預防不孕，周靜汶建議，應該要控制飲食，盡量維持健康體重，這會有助於荷爾蒙平衡，也能提高精子的質量，且日常生活須避免接觸有害化學物質，減少農藥、重金屬、化學製品的暴露，以加強精蟲保養。

此外，保持良好作息與充足睡眠，再加上適當的運動，並調適壓力、學會放鬆，不僅能促進身、心健康，對於提高生育力也都有幫助。

5月5日就是農曆「立夏」，氣溫將逐步升高，對此周靜汶說，一般的熱天不至於影響精蟲品質，不過男性平時宜注意環境勿過熱，以防降低精子產能，尤其要避免長時間處於高溫環境如熱浴、桑拿等。

周靜汶也說，均衡飲食可有效改善精蟲品質，包括鋅（Zinc）、硒（selenium）、精胺酸（arginine）、左旋肉鹼（L-carnitine）、輔酶Q10（coenzyme Q10）、葉酸（folic acid）、維他命B群等均有助益，目前有多種市售產品可供選擇，民眾可多參考。