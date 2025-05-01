他不菸不酒慘罹癌王！3個月胰臟腫瘤大一半　醫揭2警訊

▲林相宏表示，一名病患腫瘤原本僅2.5公分，3個月已大了一半。（圖／翻攝「胰臟醫師林相宏禾馨民權內科診所」臉書）

記者許敏溶／台北報導

胰臟癌有「癌王」之稱，令人聞之色變。一位60歲男性不菸不酒，體重忽然下降，竟是胰臟有腫瘤，僅3個月的時間腫瘤大了一半。醫師提醒，若血糖上升合併莫名的體重下降，不要以為自己減肥成功，反而要注意胰臟問題，因為高達8成胰臟癌病患有高血糖。

禾馨民權內科診所胰臟科醫師林相宏在臉書分享，一位60歲男性沒有菸酒嗜好，但有糖尿病前期，沒有任何不舒服，因體重瘦了4公斤，自己覺得是飲食控制的成效，健康檢查抽血意外發現胰臟癌指標異常，做了斷層掃描後發現胰臟有一個2.5公分腫瘤，高度疑似胰臟癌。但因為沒有症狀，老人家不想開刀，只想再追蹤看看，結果過了3個月再照一次，腫瘤已經大了一半，變成3.6公分。

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▲林相宏表示，一名病患腫瘤經過3個月，已經大了一半。（圖／翻攝「胰臟醫師林相宏禾馨民權內科診所」臉書）

林相宏指出，常常在門診告訴病患是胰臟癌建議趕快開刀，對方都會露出不可置信眼神，「心想我又沒有症狀，是不是應該再觀察等等看」，而上述個案告訴大家胰臟癌進展的速度。

林相宏補充說明，7成早期胰臟癌是完全無症狀的，這中間有超過5成病患都是因為檢查其他疾病時意外發現。很多人覺得腫瘤還小再觀察看看，但胰臟癌在腫瘤還小時就有轉移可能。「有腫瘤請盡早開刀。」他表示，因為腫瘤在2公分以內時開刀，5年存活率高達50%，當腫瘤2到4公分時開刀，5年存活率下降到只剩15%。

林相宏也提醒，血糖上升很可能是胰臟癌早期唯一的警訊，「年紀愈大得到糖尿病風險越高」，若血糖上升合併莫名的體重下降，千萬不要得意，以為自己減肥成功，反而要注意，請去檢查胰臟，因為高達8成胰臟癌病患有高血糖，這個病患身上就可以得到最好的驗證。