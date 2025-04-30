28歲女常應酬拚酒「長腺瘤性瘜肉」　醫：最快5年就變腸癌

▲一名28歲年輕女性健檢意外發現大腸有腺瘤性瘜肉。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名28歲女業務平時經常應酬拼酒，假日也喜歡自己小酌，原本自認還年輕不用健檢，但因同事邀約一同前往，沒想到在腸道內發現2顆一大一小瘜肉，後續病理報告確認為「腺瘤性瘜肉」。醫師指出，腺瘤性瘜肉具有高度癌化風險並且瘜肉發生可以說是毫無感覺，即便再年輕，若有不良生活習慣及飲食型態都有可能讓大腸癌提早來報到。

醫師梁程超指出，該名女性原本還跟同事自豪自己是部門裡最年輕，理當健康狀況也會是最棒的那個，但沒想到在腸道內發現2顆一大一小可疑瘜肉，透過AI技術輔助初步辨識為腺瘤性瘜肉，後續病理報告再次確認為癌化風險較高的腺瘤性瘜肉。

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梁程超說，腺瘤性瘜肉具有高度癌化風險並且瘜肉發生可以說是毫無感覺，幸好有及早發現並及早切除，若無處置有可能在未來5～10年發展成大腸癌。

國人大腸癌發生率一直居高不下，並且有年輕化趨勢，國健署也於今年初就已公布年輕型大腸癌發生率上升，甚至高於英、美、日、韓等國，因此今年公費篩檢對象由原本提供50至74歲族群，擴大至45至74歲民眾及40至44歲有父母、子女或兄弟姊妹診斷為大腸癌具有家族病史者，可接受每兩年一次糞便潛血檢查。

梁程超提醒，特別是年輕族群常見因自認年輕健康無大礙、或是已發生問題卻貪圖方便依賴腸胃藥物及腸胃機能調整營養補充品，進而延誤救治時間，建議若有肥胖、有家族史、生活及飲食習慣不佳(少蔬菜、偏愛吃紅肉及加工品)、抽菸、喝酒、沒有運動習慣者都應提高警覺，主動提前安排大腸鏡檢查。