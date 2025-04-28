醫界提「護理師養成獎學金計畫」　每年15億穩定新血

▲新光醫院副院長洪子仁。（圖／新光醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

護理人力缺乏一直無解方，台灣醫務管理醫學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，政府應立即啟動「護理科系養成獎學金計畫」，系統性支持護理人力培育，從源頭解決問題，可針對每年近萬名護理科系在學學生，提供每人每年15萬元獎學金，連續四年支持至畢業，畢業一年內考取護理師執照，執照取得後至少服務臨床四年。

洪子仁指出，目前台灣約有30萬名持證護理人員，但實際從事臨床工作的僅19萬人，護理崩盤風險日益嚴峻，而「護理科系養成獎學金計畫」每年投入約15億元即可實施，預計四年內可穩定補充4萬名新血，接受獎學金的護理師，需在畢業一年內考取護理師執照、執照取得後至少服務臨床四年，未履行者須返還獎學金。

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至於資金來源，洪子仁表示，建議可善用政府今年通過的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」中的健保撥補資金，行政院核定的4100億元特別預算中，衛福部已撥補200億元至健保安全準備金，從健保撥補金中匡列15億元，即可推動護理獎學金計畫，馬上可以執行。

洪子仁也進一步以新光醫院為例說明，擴建工程總經費約80億元，預計提供314張病房及20張心臟加護病房，平均每床造價成本高達2000萬元以上，相較33年前火獅樓平均每床600萬，增加達4倍，如果無法同步穩定護理人力，這些昂貴的醫療設施將淪為「空床」，造成資源極大浪費。

新光醫院同步導入智能化護理設備，如自動病房管理、智慧點滴監控系統等，從硬體與工作流程兩端著手，減輕護理人員負擔，提升留任意願。洪子仁強調，護理人力是一項基礎公共建設，必須長期穩定投入，畢業後也應透過制度保障合理薪資與工作環境，提升留任率。