台灣逾2成公費疫苗是美製！含3大重要疫苗　關稅恐衝擊200萬劑

▲23價肺炎鏈球菌是台灣重要公費疫苗之一。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

川普關稅議題引發全球關注，除了藥品可能有短缺疑慮，跟美國採購的公費疫苗可能也會受到影響。根據疾管署統計，在14項公費疫苗品項當中有3項跟美國默沙東藥廠進口，包括水痘、MMR、23價肺炎鏈球菌，總計佔21%，估計每年影響劑量約150萬到200萬劑，不過目前公費疫苗供應及價格無立即影響。

民進黨立委林淑芬今在立法院質詢時提到，疾管署採購公費疫苗中，包含水痘疫苗、麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗，23價肺炎鏈球菌疫苗都是跟美國默沙東藥廠購買，疫苗製造廠在美國的比例相當高。

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林淑芬說，如果日後關稅影響採購，不是只有台灣要去搶，其他國家也會去搶替代藥廠選項，台灣市場小，本來就沒有市場談判能力，各國競爭之下，公費疫苗採購可能就會受影響。她直言：「這不是預算夠不夠，有沒有被在野黨凍結，是有錢也沒辦法在時間內完成採購，台灣公衛會受到相當大的衝擊。」

林淑芬詢問：「麻疹疫苗台灣有本土廠嗎？」疾管署副署長曾淑慧回應：「目前沒有。」林淑芬再問：「是不是全部都要採購？」曾淑慧回答：「是。」

林淑芬說，雖然台灣案例不多，但不要忘了現在台灣去越南旅遊人數大幅攀升，麻疹疫情也續創6年同期新高，如果爆發全球大流行，沒有台灣本土自製麻疹疫苗怎麼辦？曾淑慧則表示，「目前接種率都有95%以上，現在疫苗採購政策跟多國採購，也會採多年合約。」

根據疾管署統計，台灣採購的公費疫苗中，主要是跟美國默沙東進口水痘、MMR（麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗）、23價肺炎鏈球菌疫苗，在14項公費疫苗品項當中佔3項（21%）。

對此，疾管署副署長羅一鈞提到，目前我國公費疫苗供應及價格，經評估已簽訂合約部分暫無立即影響，一直是透過多年期合約 、分批交貨之維持價格及供應穩定性或確保部分疫苗至少2家供應商之方式因應，接下來也會持續關注關稅事件發展。