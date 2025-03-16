半小時就1人死於心臟病！國健署示警「低溫護心3重點」

▲天氣變化大是心血管疾病好發期。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近期天氣變化大，今起受大陸冷氣團南下影響，各地氣溫明顯下降，而天氣變化是心血管疾病好發期，依據國健署112年國人死因統計結果，平均不到半小時就有1人死於心臟疾病。國健署提醒，民眾要留意「保暖護心3訣竅」，包括低溫時段不出門、多層次穿搭、留意心臟病和中風徵兆。

國健署慢性疾病防治組組長吳建遠指出，每當氣溫驟降時，血管收縮容易造成血壓升高，進而增加急性心肌梗塞和中風風險，有三高（高血壓、高血糖、高血脂）或心血管疾病的患者、年長者，需特別注意保暖和氣溫變化，要特別留意以下護心3訣竅。

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1.低溫時段謹慎出行：清晨和傍晚是溫度最低的時段，建議避開低溫和溫差較大的時段出門，天冷以室內運動為主，預防溫差對心血管健康造成危害。

2.多層次穿搭：根據天氣變化適時增添衣物，並特別注意頭頸部及四肢末梢的保暖，穿著除保暖外亦須注意靈活活動，也要定期量血壓，建議一年至少落實1次「722」居家自我血壓測量：連續「7」天量測、早上起床後、晚上睡覺前各量一回，總共「2」回、每回量「2」次取平均值。

3.留意心臟病、中風徵兆：若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等心臟病症狀，或做不到「微笑、舉手、說你好」任一個動作之中風徵兆，應立即就醫，把握黃金治療期。